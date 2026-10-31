Между Москвой и Баку планируется запустить круизный лайнер

В ближайшее время планируется открыть круизное сообщение между Москвой и Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил торговый представитель России в Азербайджане Адам Хакимов в эфире телеканала "Звезда".

По его словам, путешествие на круизном лайнере класса люкс займет в общей сложности около 14 дней - по семь дней в каждую сторону.

"В ближайшее время мы планируем запустить круизный лайнер Москва-Баку. На сегодняшний день уже стоит готовый корабль и еще два судна на подходе. В случае успеха мы надеемся, что и эти два корабля тоже поплывут в Баку", - отметил он.

Торгпред также сообщил, что проект реализуется при государственной поддержке. В частности, строительство круизных судов субсидируется в том числе Министерством промышленности и торговли России.