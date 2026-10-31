https://news.day.az/politics/1871075.html Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру. Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, в соболезновании говорится:
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру.
Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, в соболезновании говорится:
"Известие о гибели военнослужащего 7-й пограничной бригады, дислоцированной в регионе Хаккяри, в результате открытого огня во время пресечения нарушения государственной границы глубоко опечалило меня.
Прошу Всевышнего даровать милость погибшему военнослужащему, разделяю боль его близких и выражаю глубокие соболезнования его семье.
Да упокоит Аллах его душу".
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