В Азербайджане предложили заменить слово Stop на дорожных знаках на азербайджанское "toxta".

Как передает Day.Az, с таким предложением выступил депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу в комментарии для Bizim.Media.

"Для очищения азербайджанского языка и его дальнейшего обогащения важно возвращать в повседневный обиход существующие или забытые слова, которые редко используются в некоторых регионах страны, но представляют большую ценность. Использование таких слов в письменной речи и повседневном общении расширит выразительные возможности языка, поможет сохранить национальное словарное наследие и передать его будущим поколениям", - сказал он.

По его словам, Институт языкознания Национальной академии наук Азербайджана должен подготовить новые предложения относительно слов, которые можно вернуть в активный словарный запас языка. В частности, он считает возможным заменить слово "Stop" на дорожных знаках в городах.

"Вместо слова "Stop" на дорожных знаках было бы целесообразнее использовать слова "dur" или "toxta". Очевидно, что слово "stop" не является нашим. Слово "dur" употребляется в повелительной форме и не передает смысл продолжительности действия. Однако если использовать вместо него слово "toxta", в нем присутствует определенный смысловой оттенок, связанный с продолжением движения. То есть остановись, переведи дыхание, а затем продолжай свой путь. Таким образом, в одном слове объединяются три смысловых значения. Возможно, нам стоит вернуться к использованию этих слов и на знаках, регулирующих дорожное движение? Ведь это наши собственные слова", - подчеркнул он.

По мнению депутата, наряду с Национальной академией наук специалисты, занимающиеся этой сферой, должны составить перечень слов, сохранившихся в регионах, но оставшихся за пределами литературного языка или утративших широкое употребление.

"Одновременно необходимо определить, какие заимствованные слова можно заменить этими исконными лексическими единицами.

В этом направлении также следует подготовить альтернативный словарь, чтобы впоследствии юристы могли содействовать использованию этих слов в правовой сфере, а законодательные органы - внедрению их в законодательство.

Таким образом, включив эти слова в учебники, мы сможем вернуть их в активное употребление и обогатить родной язык", - сказал он.