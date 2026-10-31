Геннадий Хазанов посетил Центр Гейдара Алиева и Аллею почетного захоронения - ФОТО

1 ноября во Дворце Гейдара Алиева состоится сольный концерт известного артиста эстрады, актера театра и кино, телеведущего, народного артиста России Геннадия Хазанова под названием "Я зарастаю памятью". В рамках визита в Баку артист посетил Центр Гейдара Алиева и Аллею почетного захоронения.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Trend организатора концерта AZKONCERT.

Артист посетил Аллею почетного захоронения, где возложил цветы к могиле Общенационального лидера Гейдара Алиева и с глубоким уважением почтил его память.

Геннадий Хазанов также возложил цветы на могилу супруги общенационального лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, почтив ее память. Кроме того, артист посетил могилу выдающегося певца, народного артиста СССР Муслима Магомаева и возложил цветы.

Далее в Центре Гейдара Алиева для Геннадия Хазанова была организована экскурсия, в ходе которой он ознакомился с экспозициями, посвященными жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева. Артисту также представили другие экспозиции Центра, которые вызвали у него большой интерес. Геннадий Хазанов высоко оценил представленные экспозиции и поделился добрыми впечатлениями от посещения.

Напомним, что в концертной программе "Я зарастаю памятью" Геннадий Хазанов расскажет истории своей жизни - о детстве и юности, сцене и закулисье, встречах с великими людьми, случайностях, которые меняли судьбу, и событиях, навсегда оставшихся в памяти. Это не просто концерт и не просто творческая встреча, а путешествие по дорогам памяти - смешным, трогательным, неожиданным и порой очень личным.