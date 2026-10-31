Важная информация для собирающихся брать кредит

При страховании жизни заемщиков кредитов от смерти и потери трудоспособности предусматриваются определенные ограничения, связанные с возрастом и состоянием здоровья.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, лица, относящиеся к некоторым категориям, не признаются объектами страхования по данному виду страхования, за исключением случаев, когда соответствующее покрытие отдельно предусмотрено договором.

Так, к категориям, на которые не распространяются правила страхования жизни заемщика по кредитным договорам, относятся лица младше 18 и старше 65 лет.

Кроме того, объектами данного вида страхования не считаются лица, состоящие на учете в наркологических, психоневрологических, противотуберкулезных и кожно-венерологических диспансерах.

Ограничения также распространяются на людей, страдающих определенными заболеваниями. К этой категории относятся лица с гепатитом C, онкологическими и хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также больные СПИДом и носители ВИЧ.

При этом правила предусматривают важное исключение: указанные ограничения не действуют в случаях, когда договор страхования отдельно предусматривает страховое покрытие для таких лиц. Таким образом, необходимо учитывать условия конкретного договора.

Таким образом, при оформлении кредита важно заранее уточнить условия страхования жизни, возрастные требования и ограничения, связанные с состоянием здоровья.