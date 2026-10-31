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В Гёйгёле автомобиль упал в овраг, есть пострадавший

В Гёйгёле произошло ДТП. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке автодороги Гёйгёль-Тоганалы-Кяльбаджар, проходящем по территории района. Так, водитель автомобиля потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось в придорожный овраг.