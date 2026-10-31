Благополучный Азербайджан - на фоне беснующегося мира - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой

Автор: Лейла Таривердиева

Новостные ленты европейских СМИ с каждым днем все больше напоминают информационные сводки из стран третьего мира, где перевороты, военные путчи и гражданские беспорядки давно стали будничным явлением. Новости об очередном перевороте в какой-нибудь "банановой" стране никого уже не удивляют. Но то, что происходит в Европе в последние месяцы, не может не беспокоить, потому что показывает очень тревожную тенденцию. Мир не просто идет к перестройке миропорядка, он входит в период повсеместной дестабилизации.

31 октября с утра мировые СМИ вышли с новостью о беспорядках в Польше. И это уже не эмигрантский мятеж, не бунт маргинальных слоев населения. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что в ночь на субботу в Варшаве произошел силовой захват Конституционного трибунала - одного из высших судебных органов страны. Из-за этого он прервал свой визит в Сенегал и созвал срочные консультации с участием представителей парламентских сил, "чтобы добиться стабилизации политической ситуации и восстановления конституционного порядка".

"Переворот" произошел в Конституционном трибунале, откуда были изгнаны представители прежней правящей силы. Из-за этого вспыхнули беспорядки, сотни человек собрались у здания и попытались его захватить. Есть задержанные.

Внутриполитические проблемы и отношения между политическими силами Польши это ее внутреннее дело. С сутью проблем разбираться самой Варшаве. Для внешних наблюдателей важно не почему начались беспорядки, а то, что вроде бы стабильная Польша тоже подключилась в процессы дестабилизации, охватившие Европу. И это будет иметь продолжение, потому что выйти из общего потока пока что никому не удается. В той же Европе практически не осталось стран, которые могли бы похвастать стабильностью и гражданским единством. Проблемы нарастают как снежный ком и захватывают все больше пространства.

В данном случае мы говорим о Европе, но проблема касается мира в целом. Дестабилизация идет на всех континентах. Не видно конца войне России и Украины. Остается постоянная угроза возобновления американо-иранского конфликта, и угроза очень осязаемая в связи с ситуацией вокруг Ормузского пролива. Обостряется ситуация и вокруг других проливов. Атаки хуситов на Саудовскую Аравию грозят перерасти в войну. Традиционно стабильные и безопасные страны Ближнего Востока перестали быть таковыми. Антиправительственные беспорядки наблюдаются и в США. Международные организации пытаются анализировать, ищут способы купировать негативные тенденции, используя старые инструменты, которые в сегодняшнем мире уже не работают. По состоянию на июнь Институт экономики и мира (IEP) выявил 61 активный конфликт. Думается, по состоянию на конец октября эти показатели были бы выше.

За последние два месяца уже не в Африке или на Ближнем Востоке, а в стабильной Европе появилось несколько очагов дестабилизации. Беспорядки во Франции, Италии, Албании, Португалии, Италии, Бельгии и др. Особенно шокировало случившееся во французских городах. В Италии властям удалось предотвратить разгром, но ситуация остается угрожающей. Очередь дошла и до спокойных Нидерландов. СМИ пишут, что в эту субботу в Гааге в ожидании взрыва заколачивают двери и витрины магазинов.

Демократия демократией, но происходящее - ненормально...

Согласитесь, что если не читать новостей, то, живя в Азербайджане, невозможно будет поверить, что в окружающем наш регион мире творятся такие вещи. Цепная реакция дестабилизации не коснулась нашей страны, ее удалось отвести, хотя с юга и севера от нас происходят горячие конфликты, а по "куполу безопасности" бьют пропагандистские, а порой и реальные снаряды. В последнем случае речь об ударах иранских беспилотников по Нахчывану. Пропагандистская же война продолжается все годы независимости Азербайджана.

Как сказал, выступая на форуме по межкультурному диалогу в Баку, Президент Ильхам Алиев, Азербайджан считается оплотом стабильности в нестабильном регионе.

Понятие "островок стабильности", хоть и кажется пафосным, но лучше всего соответствует тому положению, которое занимает сегодня Азербайджан. Он действительно является островком стабильности, вокруг которого бушует конфликтный океан. По идее, волна нестабильности должна была захлестнуть и эту небольшую страну, но этого не происходит. Многие не понимают - почему?

Если начать разбираться в нюансах, это займет массу времени, потому что есть очень много факторов, из которых сложилась нынешняя стабильность и безопасность Азербайджана. Начала она складываться не сегодня, это не ответ на сиюминутную ситуацию и внезапную угрозу. К сожалению, угрозы сопровождали нас все годы после восстановления независимости.

То, что в Азербайджане проходят мировые чемпионаты и международные форумы в то время, как в просвещенной Европе громят магазины и поджигают ратуши, кажется кому-то нереальным. Они пытаются искать ширму, за которой спрятана мрачная реальность, а никакой ширмы нет. Все, что делает Азербайджан и что делается в Азербайджане - на виду. Стабильность и безопасность Азербайджана существует в реальном времени, это не прикрытие для каких-то темных процессов, якобы подавляемых и так далее. Нам не нужно высылать из столицы половину населения, чтобы обеспечить безопасность высоких зарубежных гостей. Не нужно высыпать на улицу полицию, чтобы оградить участников международных форумов от негативных акций и действий. Потому что в азербайджанском обществе нет агрессии, нет ненависти и страха. В азербайджанском обществе есть живой интерес и вера в то, что все делается к лучшему.

Президент Ильхам Алиев прав, указывая, что очень мало стран в мире живут сегодня в условиях безопасности и стабильности, как Азербайджан. Главной причиной успешного развития и стабильности он назвал единство и гармонию внутри общества, независимость политического курса и самодостаточность. Добавим, что фактором стабильности является и то, что азербайджанское общество доверяет руководству страны. Это очень важный фактор. Правда, тут все зависит от лидера. А Президент Азербайджана уже не раз доказывал, что действительно четко знает, что, как и когда нужно делать.

Азербайджанское общество давно привыкло к тому, что все решения официального Баку, даже кажущиеся на первых порах спорными, в конечном итоге оказываются точным попаданием в цель. Например, сегодня мы видим, насколько дальновидным было решение о сохранении закрытыми сухопутных границ. Азербайджан не изолировал себя от мира, но ввел некоторые ограничения в целях безопасности. Потому что существуют и другие угрозы, помимо короновируса, а в Баку умеют просчитывать ситуацию на много шагов вперед. В условиях практически повсеместной нестабильности на континенте, каждой стране следует думать о собственной безопасности самостоятельно. Азербайджану не приходится думать об этом применительно к внутриполитической ситуации, потому что никаких рисков дестабилизации внутри самой страны нет. Об этом Президент говорил неоднократно. Существующие угрозы исходят извне. Извне исходила и вспышка недовольства по поводу постановления правительства о единой школьной форме.

Любая дестабилизация, будь то на Ближнем Востоке или в Европе, может отражаться и на других континентах. А Азербайджан располагается в центре этого пространства. Если бы не дальновидный и прагматичный внешнеполитический курс Президента Ильхама Алиева, если бы не филигранная дипломатия Баку, ситуация могла быть иной. Если бы не экономическая независимость Азербайджана, так же основанная на прагматичных подходах, независимость политическая не была бы такой прочной. А это значит, что так или иначе Азербайджан был бы втянут в водоворот дестабилизации. Благодаря тому, что страна никому ничего не должна и ни от кого не зависит, она может удерживать политические и дипломатические бастионы, не пропуская внутрь разрушительное чуждое влияние. Так, мало кто ожидал, что война в Иране не ударит по азербайджанской стороне. Чего-то ждали от азербайджанского общества - волнений, религиозной радикализации, прочих негативных проявлений. Внешние интересанты чего-то (сами не знали чего, но надеялись) ожидали и от последних разногласий между Баку и Анкарой. И снова ничего не произошло. Причем, для этого не потребовалось никаких специальных мер, потому что азербайджанское общество просто не хочет отказываться от стабильности и безопасности. И каждый, кто приезжает в нашу страну, сразу погружается в эту уникальную для сегодняшнего мира атмосферу спокойствия и уверенности.

Так что островок стабильности это не метафора и не фигура речи. Это реальность, которую создал Азербайджан.