Азербайджан приветствует выдвижение Феридуна Синирлиоглу на пост генсека ООН
Азербайджан приветствует инициативу по выдвижению кандидатуры генерального секретаря ОБСЕ, посла Феридуна Синирлиоглу, на пост генерального секретаря ООН.
Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос СМИ в связи с выдвижением кандидатуры представителя Турции Феридуна Синирлиоглу на должность генерального секретаря ООН.
"Мы вновь подчеркиваем важность процесса отбора, основанного на профессиональных качествах кандидатов, их международном и дипломатическом опыте, беспристрастности и способности добиваться консенсуса между государствами-членами, а также руководствующегося принципами и целями Устава ООН.
Мы убеждены, что в результате продолжающихся консультаций и конструктивного диалога между государствами-членами будет принято соответствующее решение, которое укрепит возможности ООН более эффективно реагировать на современные глобальные вызовы", - сказал он.
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