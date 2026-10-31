Выделяются дополнительные средства на развитие научно-технологического парка в Ардебиле

В провинции Ардебиль, расположенной на северо-западе Ирана, на научно-технологический парк и инновационный комплекс будет дополнительно потрачено 3 триллиона риалов (около 1,6 миллиона долларов).

Как сообщает администрация провинции Ардебиль, об этом заявил губернатор провинции Масуд Имами Егане в субботу, 31 октября, в ходе ознакомления с научно-технологическим парком и инновационным комплексом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"До настоящего времени на научно-технологический парк и инновационный комплекс было потрачено 1,5 триллиона риалов (около 801 тысячи долларов)", - отметил он.

Масуд Имами Егане сообщил, что завершение работ по двум упомянутым проектам и ввод объектов в эксплуатацию запланированы до начала следующего года (20 марта 2027 года). В рамках этих проектов будет создана необходимая инфраструктура для деятельности технологических компаний и стартапов. В настоящее время строительные работы в научно-технологическом парке выполнены на 50%, а в инновационном комплексе - на 85%.

Губернатор Ардебиля добавил, что, кроме того, предпринимаются усилия для выделения в рамках упомянутых проектов дополнительных средств в размере 1 триллиона риалов (около 534 тысяч долларов).

Он заявил, что вблизи научно-технологического парка и инновационного центра началось строительство пяти центров исследований и разработок. Эти центры создаются для поддержки стартап-компаний. Частный сектор также инвестирует в эти центры 5,8 триллиона риалов (около 3,1 миллиона долларов).

Губернатор иранской провинции Ардебиль Масуд Имами Егане в комментарии Trend ранее сообщил, что ежедневно через пограничный переход Билясувар на границе провинции Ардебиль с Азербайджаном проезжают 500 грузовых автомобилей. Упрощение процедур пересечения границы на таможенном пункте Билясувар может способствовать увеличению товарооборота.

Он отметил, что сельскохозяйственный сектор провинции Ардебиль обладает определенным потенциалом. Провинция готова сотрудничать с Азербайджаном в области внедрения новых технологий орошения в сельском хозяйстве.

Кроме того, достигнуты необходимые договоренности о создании железнодорожного логистического терминала в целях развития железнодорожного сообщения между провинцией Ардебиль и Азербайджаном. Создание этого терминала является одним из важных планов по развитию экономических связей провинции Ардебиль.