В Баку состоялся концерт детских песен "От пера - к нотам" - ФОТО

В Концертном зале имени Узеира Гаджибейли состоялся концерт в рамках совместного проекта Союза композиторов Азербайджана и Союза писателей Азербайджана "Qələmdən - notlara: uşaq mahnıları" (От пера - к нотам: детские песни).

Проект объединил представителей музыкального и литературного сообществ и был направлен на развитие детской музыкальной культуры, а также укрепление связей между литературой и музыкой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы СКА.

Вступительное слово произнесла председатель Союза композиторов Азербайджана, член-корреспондент НАНА, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде. Она рассказала о работе над произведениями для детей и отметила, что концерт стал результатом совместной деятельности двух творческих союзов. По ее словам, воспитание подрастающего поколения остается актуальной задачей, требующей особого внимания и последовательной работы.

Музыковед, заслуженный деятель искусств, доктор искусствоведения, профессор Имруз Эфендиева предложила организовать профессиональное обсуждение проблем современной детской песни. Она подчеркнула необходимость учитывать интересы юных слушателей, которые сегодня отдают предпочтение ритмичным и запоминающимся произведениям, а также отметила важность появления исполнителей, способных стать близкими и узнаваемыми для детской аудитории.

На мероприятии также выступили поэты Захид Халил и Гашам Наджафзаде, а также поэтесса Метанет Улу Ширванлы. Они отметили, что современные авторы создают стихи для детей, которые могут стать основой для новых музыкальных произведений.

В концертную программу вошли произведения азербайджанских композиторов, созданные для юных слушателей. Среди них - "Can, Azərbaycandır" Севды Рагимовой на слова Шахина Мусаоглу, "At gəlir, murad gəlir" Рены Гадимовой на слова Метанет Улу Ширванлы, "Köç" Узеира Мамедова на стихи Аббаса Саххата, "Gözəl qaz" Илахи Гисмет на слова Метанет Улу Ширванлы, "Azərbaycan bayrağı" Севиндж Алиевой-Гамбаровой на слова Рамиза Гусарчайлы и "Ucaldaq Vətəni" Лалы Ахмедовой на слова Расима Керимли.

Кроме того, прозвучали песни "Şən karusel" и "Kitabı sevək" Севиндж Ибрагимовой, "Əziz müəllim" Севды Мамедли и "Sərhədçilər mahnısı" Мехрибан Ахмедовой.

Некоторые произведения были исполнены впервые. В концерте приняли участие детские хоры, учащиеся музыкальных школ и общеобразовательных учреждений, а также юные солисты. Среди участников были хор "Renessans" Бакинской музыкальной школы № 3 имени Джовдета Гаджиева и детский хор "Şəms" Азербайджанской государственной детской филармонии.

Выступления юных артистов сопровождались аплодисментами зрителей.