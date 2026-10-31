Pentaqon rəhbəri impiçmentlə üzləşə bilər
ABŞ-nin müharibə naziri Pit Heqset noyabrın 3-nə təyin edilmiş ABŞ Konqresinə aralıq seçkilərdən sonra impiçment proseduru ilə üzləşə bilər. Buna səbəb İranla müharibənin dalana dirənməsi, Pentaqonda baş verən qalmaqallar və Donald Tramp administrasiyasının ümumi populyarlığının aşağı düşməsidir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" yazır.
Heqsetlə bağlı araşdırma aparılması təşəbbüsünü ABŞ-nin hər iki əsas partiyasının nümayəndələri dəstəkləyib. Konqresdə hesab edirlər ki, hazırkı administrasiyada Heqset demokratlar və Respublikaçılar Partiyasının Trampa müxalif olan üzvləri üçün ən əlverişli hədəfdir.
Siyasi təcrübəsi olmadan Ağ Evə gələn Heqset bundan əvvəl lobbiçilik və jurnalistika ilə məşğul olub. O, yeni vəzifəsində fəaliyyətə kadr ixtisarları, qalmaqallı bəyanatlar və Konqreslə açıq qarşıdurmalarla başlayıb. Nəticədə Pentaqon rəhbəri hər iki partiyada çoxsaylı rəqiblər qazanıb. 2025-2026-cı illərdə konqresmenlər Heqsetin impiçmentinə dair qətnamə layihələrini üç dəfə müzakirəyə çıxarıblar.
Respublikaçıların Konqresin hər iki palatasına nəzarət etdiyi şəraitdə bu təşəbbüslər simvolik xarakter daşıyıb. Lakin demokratlar noyabr seçkilərində inamlı qələbə qazanacağı təqdirdə Pentaqon rəhbərinin vəzifədən kənarlaşdırılması mümkün ola bilər.
Bunun üçün qanunvericiliyə əsasən, Nümayəndələr Palatasında sadəcə səs çoxluğu, Senatda isə səslərin üçdə ikisi tələb olunur. Respublikaçı konqresmen Tomas Massi Heqsetə qarşı impiçment prosedurunu dördüncü dəfə başlatmağa hazır olduğunu bəyan edib.
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