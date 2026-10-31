В Польше заявили о причине напряженности в стране

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что события в Варшаве были направлены на предотвращение превращения страны в президентскую республику.

Как передает Day.Az, об этом глава польского внешнеполитического ведомства написал на своей странице в социальной сети X.

"То, что произошло прошлой ночью в Конституционном трибунале в Варшаве, выглядело далеко не лучшим образом. Однако альтернативой было бы согласие на неконституционное превращение Польши в президентскую республику. Польша по-прежнему управляется коалиционным правительством, сформированным парламентом", - отметил Сикорский.

Напомним, 30 октября в Конституционном трибунале Польши возникла напряженность на фоне разногласий по вопросам организации работы судебной системы и государственного управления. После решения об отстранении от должности главы трибунала Богдана Свенчковского у здания учреждения прошла акция протеста.

Президент Польши Кароль Навроцкий досрочно прервал поездку и вернулся в Варшаву, расценив произошедшее как нарушение конституционного порядка.

Ранее Сикорский объяснил вмешательство полиции необходимостью восстановить работу Конституционного трибунала и обеспечить возможность приступить к исполнению обязанностей судьям, избранным парламентом.