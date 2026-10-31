В Иране предупредили о незамедлительном ответе на любые угрозы

На любую возможную угрозу в адрес Ирана будет дан незамедлительный и эффективный ответ.

Как сообщает офис Верховного лидера Ирана, об этом заявил Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Моджтаба Хаменеи в субботу, 31 октября, на встрече с высокопоставленными командующими Вооруженных сил Ирана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В случае возобновления военных атак против Ирана именно Вооруженные силы Ирана будут определять сроки ведения войны и условия ее завершения", - сказал он.

Верховный лидер Ирана добавил, что решительная борьба является одним из главных приоритетов в обеспечении максимального сдерживания, и на любую угрозу любого характера и уровня должен незамедлительно даваться эффективный ответ.

Хаменеи назвал единство определяющим фактором, обладающим стратегической эффективностью, в формировании нового политического механизма и механизма безопасности в Западной Азии. Он выразил надежду, что этот механизм создаст условия для дальнейшего укрепления единства мусульманских государств и народов.

В ходе встречи начальник Генерального штаба ВС, командующий армией Ирана и командующий Корпусом стражей Исламской революции представили информацию касательно побережья Персидского залива, районов проведения операций в Ормузском проливе, Оманском заливе, а также об увеличении объемов производства вооружения и боеприпасов.

Отметим, что 28 февраля в результате авиаударов США и Израиля по Ирану погиб Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи. Его преемником стал сын - Сейед Моджтаба Хаменеи.