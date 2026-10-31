Директор ФИФА высоко оценил прошедший в Баку ЧМ U-15

Директор ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер высоко оценил прошедший в Баку чемпионат мира и фестиваль ФИФА среди футболистов до 15 лет. По словам французского специалиста, турнир вызвал большой интерес у участников и футбольной общественности, а его формат показал, что различия между командами оказались меньше ожидаемых.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

"Все влюбились в этот турнир и хотят, чтобы он как можно скорее состоялся снова. В целом мы видим, что в футбол играют во всем мире, а разница между большими и маленькими странами не настолько велика, как мы ожидали. Сокращение числа игроков на поле в определенной степени этому способствует. При этом интенсивность борьбы и самоотдача футболистов в каждом матче были очень высокими", - заявил Венгер.

Представитель международной федерации также подчеркнул, что формат соревнований способствовал развитию внимания и концентрации молодых футболистов, а также позволил им продемонстрировать свои технические навыки.

"Этот игровой формат требует от футболистов высокого уровня внимания и концентрации. Они также развили эти качества. Технический уровень был очень высоким. В целом мы наблюдали множество быстрых переходов от одной части поля к другой. Такой формат сокращает время ожидания, необходимое при игре 11 на 11. Как только команда завладевает мячом, она может сразу организовать опасную атаку. Это постоянно удерживает внимание болельщиков на игре и позволяет им получать удовольствие от футбола", - добавил Венгер.

Напомним, победителем чемпионата мира и фестиваля ФИФА среди футболистов до 15 лет, прошедшего в Баку, стала сборная Испании, обыгравшая в финале Чехию со счетом 3:0.