Искусство, танец и забота о природе: в Ичеришехер открылась инклюзивная выставка "Полет без границ" в рамках Fly to Baku. Art Weekend - ФОТО

Может ли танец рассказать о судьбе хищных птиц, искусство - привлечь внимание к экологическим угрозам, а выставка - стать пространством, где каждый человек почувствует себя полноправным участником?

Как передает Day.Az, ответ на эти вопросы предлагает проект DanceAbility Azerbaijan "Полет без границ", объединивший современное искусство, инклюзию и экологическую повестку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Выставка проходит в Ичеришехер в рамках программы "Полет в Баку. Арт-уикенд. Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW).

В центре внимания проекта - императорский орел, другие хищные птицы и редкие виды, занесённые в Красную книгу Азербайджана. Через художественные образы и интерактивные форматы организаторы предлагают взглянуть на мир глазами птиц и задуматься о том, насколько сильно человеческая деятельность влияет на их существование.

Основатель и руководитель DanceAbility Azerbaijan Нигяр Султанова отметила, что за названием "Полет без границ" скрывается не только идея свободы, но и важный разговор об ответственности человека перед природой. Инфраструктурное развитие, которое становится частью современной жизни, нередко создает серьезные угрозы для пернатых обитателей планеты. Линии электропередачи и опоры, ветровые турбины, стеклянные фасады зданий, незаконная охота, отлов и торговля хищными птицами - все это факторы, способные привести к сокращению популяций и разрушению естественной среды обитания.

Однако "Полет без границ" - это не только экологическая выставка, но и попытка найти новые способы разговора с обществом. Посетителям представлена междисциплинарная программа, в которой художественное высказывание сочетается с просвещением и непосредственным участием.

Одной из особенностей проекта стал инклюзивный цифровой танцевальный перформанс, раскрывающий тему взаимодействия человека и природы через движение. Истории, представленные в текстах и иллюстрациях, позволят глубже познакомиться с проблемами сохранения птиц, а интерактивные детективные игры предложат посетителям самостоятельно искать ответы на вопросы, связанные с экологическими угрозами. Дополнят программу панельные дискуссии.

Особое значение организаторы придают доступности выставки. Проект создан при непосредственном участии людей с инвалидностью, а его пространство и содержание разработаны с учетом потребностей разных посетителей.

Перевод на жестовый язык, аудиодескрипция и сенсорные материалы позволяют воспринимать экспозицию разными способами, делая искусство и участие доступными для более широкой аудитории. В основе этих решений лежат принципы универсального дизайна, предполагающие создание среды, в которой никто не остается за пределами общего культурного пространства.

"Полет без границ" объединяет две важные идеи: сохранение природного многообразия и равные возможности для участия в культурной жизни. Ведь забота о природе, как и стремление к инклюзивному обществу начинается с умения замечать тех, чьи голоса и потребности часто остаются без внимания.

И, возможно, главный посыл выставки заключается в том, что настоящая свобода полета невозможна без бережного отношения к миру.