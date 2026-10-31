https://news.day.az/world/1871145.html Таким Нью-Йорк был более 60 лет назад - ВИДЕО Так выглядел Нью-Йорк в 1965 году в объективе британской кинохроники British Pathé. Как передает Day.Az, соответствующие архивные кадры распространились в социальных сетях.
Таким Нью-Йорк был более 60 лет назад - ВИДЕО
Так выглядел Нью-Йорк в 1965 году в объективе британской кинохроники British Pathé.
Как передает Day.Az, соответствующие архивные кадры распространились в социальных сетях.
С 1896 по 1978 год компания British Pathé сняла более 85 тысяч документальных видеороликов, посвященных важнейшим историческим событиям, модным тенденциям, путешествиям, технологиям, науке и культуре.
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