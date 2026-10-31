https://news.day.az/world/1871145.html

Таким Нью-Йорк был более 60 лет назад - ВИДЕО

Так выглядел Нью-Йорк в 1965 году в объективе британской кинохроники British Pathé. Как передает Day.Az, соответствующие архивные кадры распространились в социальных сетях.