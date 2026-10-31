В Турции стартовали переговоры Эрдогана и Зеленского

В Стамбуле началась встреча президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Володимира Зеленского.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, переговоры проходят в президентской резиденции "Долмабахче".

Украинская делегация во главе с Зеленским прибыла в Стамбул для обсуждения двусторонних отношений, перспектив дипломатического урегулирования, а также вопросов, связанных с судоходством в Черном море.

Кроме того, в рамках визита у президента Украины запланирована встреча со Вселенским патриархом Варфоломеем.