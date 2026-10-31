Azərbaycanın neft qiymətlərinin həftəlik icmalı
Ötən həftə (26-30 oktyabr tarixlərində) "Azeri Light" (CIF), "Azeri Light" (FOB Ceyhan) və "Urals" markalı xam neftin orta qiymətləri artıb, "Dated Brent" markalı neftin orta qiyməti isə azalıb.
Trend-in neft bazarının iştirakçılarının məlumatları əsasında apardığı hesablamalara görə, Azərbaycanın "Azəri-Çıraq-Günəşli" yatağında hasil olunan "Azeri Light" markalı xam neftin (CIF) orta qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 3,5 dollar və ya 2,9 faiz artaraq bir barel üçün 124,79 dollar təşkil edib.
Məlumata görə, həftə ərzində bu markalı xam neftin bir barelinin ən yüksək qiyməti 127,60 dollar, minimal qiyməti isə 122,28 dollar olub.
Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazisi üzrə "Azeri Light" markalı neftin orta qiyməti əvvəlki həftənin göstəricisi ilə müqayisədə 4,05 dollar və ya 3,7 faiz artaraq bir barel üçün 114,5 dollar təşkil edib. Həftə ərzində maksimal qiymət 116,48 dollar, minimal qiymət isə 112,12 dollar olub.
"Urals" markalı neftin orta qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 2,26 dollar və ya 2,5 faiz artaraq bir barel üçün 91,71 dollar təşkil edib. Həftə ərzində bu markalı neftin bir barelinin maksimal qiyməti 95,83 dollar, minimal qiyməti isə 88,35 dollar olub.
"Dated Brent" markalı neftin orta qiyməti isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 0,59 dollar və ya 0,5 faiz azalaraq bir barel üçün 120,34 dollar təşkil edib. Həftə ərzində bir barelin maksimal qiyməti 127,97 dollar, minimal qiyməti isə 114,82 dollar olub.
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Neft/ Tarix
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26.10.2026
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27.10.2026
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28.10.2026
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29.10.2026
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30.10.2026
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Orta qiymət
|
Azeri LT CIF
|
$127.60
|
$122.49
|
$125.42
|
$122.28
|
$126.16
|
$124.79
|
Azeri Light FOB Ceyhan
|
$116.40
|
$112.12
|
$115.12
|
$112.38
|
$116.48
|
$114.5
|
Urals (EX NOVO)
|
$95.83
|
$90.00
|
$92.21
|
$88.35
|
$92.14
|
$91.71
|
Dated Brent
|
$127.97
|
$119.52
|
$120.61
|
$114.82
|
$118.76
|
$120.34
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