https://news.day.az/world/1871132.html Зеленский прибыл с визитом в Турцию - ВИДЕО Президент Украины Володимир Зеленский прибыл с визитом в Турцию. Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в социальной сети. Самолет украинского лидера приземлился в Стамбуле. В своей публикации Зеленский сообщил, что проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Зеленский прибыл с визитом в Турцию - ВИДЕО
Президент Украины Володимир Зеленский прибыл с визитом в Турцию.
Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в социальной сети.
Самолет украинского лидера приземлился в Стамбуле.
В своей публикации Зеленский сообщил, что проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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