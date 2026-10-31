Зеленский прибыл с визитом в Турцию - ВИДЕО

Президент Украины Володимир Зеленский прибыл с визитом в Турцию.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в социальной сети.

Самолет украинского лидера приземлился в Стамбуле.

В своей публикации Зеленский сообщил, что проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.