https://news.day.az/society/1871129.html По случаю Дня Победы на Бакинском бульваре состоится концерт 8 ноября по случаю Дня Победы состоится праздничный концерт. Как передает Day.Az, концерт, организуемый совместно Фондом Гейдара Алиева и Исполнительной властью города Баку, пройдет в Приморском национальном парке в Баку, рядом с башней с часами.
По случаю Дня Победы на Бакинском бульваре состоится концерт
8 ноября по случаю Дня Победы состоится праздничный концерт.
Как передает Day.Az, концерт, организуемый совместно Фондом Гейдара Алиева и Исполнительной властью города Баку, пройдет в Приморском национальном парке в Баку, рядом с башней с часами.
В праздничном концерте, посвященном шестой годовщине Победы азербайджанской армии под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне, примут участие известные деятели искусств Азербайджана - певцы и танцевальные коллективы.
Мероприятие завершится фейерверком.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре