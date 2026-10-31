По случаю Дня Победы на Бакинском бульваре состоится концерт

8 ноября по случаю Дня Победы состоится праздничный концерт.

Как передает Day.Az, концерт, организуемый совместно Фондом Гейдара Алиева и Исполнительной властью города Баку, пройдет в Приморском национальном парке в Баку, рядом с башней с часами.

В праздничном концерте, посвященном шестой годовщине Победы азербайджанской армии под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне, примут участие известные деятели искусств Азербайджана - певцы и танцевальные коллективы.

Мероприятие завершится фейерверком.