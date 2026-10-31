Илон Маск представил технологию, которая вернет зрение слепым - ФОТО

Американский предприниматель Илон Маск сообщил о завершении технической разработки нейрочипа Blindsight, предназначенного для восстановления зрения у слепых людей.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

По словам Маска, разработанное компанией Neuralink устройство позволит обрести зрение даже людям, которые полностью слепы или никогда не видели с рождения.

"Наш второй продукт называется Blindsight. Он позволит видеть даже тем, кто полностью слеп или никогда не видел. С инженерной точки зрения устройство уже готово. Осталось дождаться одобрения регулирующих органов", - заявил предприниматель.

Технология предполагает использование специального импланта, который передает визуальную информацию непосредственно в зрительную кору головного мозга, минуя глаза и зрительные нервы. Изображения поступают с камеры и преобразуются в сигналы для стимуляции соответствующих участков мозга.

В сентябре 2024 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) присвоило Blindsight статус прорывного медицинского устройства, позволяющий ускорить процедуру рассмотрения разработки.

При этом клиническая эффективность технологии в восстановлении зрения у людей пока не доказана. Для ее практического применения необходимо проведение испытаний и получение соответствующих разрешений.