Она продолжает говорить… В Баку представили книгу стихов трагически погибшей Влады Ахундовой - ФОТО

Есть голоса, которые невозможно заглушить временем, и слова, которые продолжают жить даже тогда, когда их авторов уже нет рядом. В Баку состоялось памятное мероприятие, посвященное певице и поэтессе Владе Ахундовой, трагически погибшей в дорожно-транспортном происшествии 30 октября 2025 года. Встреча объединила ее родных, друзей, представителей творческой среды, певцов и всех, кому была дорога Влада.

Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend.

Особым событием вечера стала презентация книги "Женщина 37/77", в которую вошли 77 стихотворений Влады, которой не стало в 37 лет... Это не просто поэтический сборник, а возможность вновь услышать ее голос, прикоснуться к ее мыслям, чувствам и переживаниям, узнать ту, которая умела превращать личные эмоции в искренние и пронзительные строки.

Во время встречи гости читали стихи Влады, вспоминали ее характер, творческий путь, яркие моменты общения и делились историями, которые навсегда сохранили в сердце. Каждое прочитанное произведение становилось своеобразным разговором с человеком, чье присутствие по-прежнему ощущается в памяти близких.

Особенно трогательным стало предисловие к книге, написанное мамой Влады - Реаной Ахундовой. В ее воспоминаниях перед читателем предстает не только талантливая певица и поэтесса, но прежде всего необыкновенная девочка, любознательная, смелая, общительная и с ранних лет наделенная особым внутренним миром.

Реана Ахундова вспоминает, что когда они жили в Губинском районе, в детстве дочь несколько раз за день возвращалась домой за шоколадкой, чтобы покормить мышей, живших в норке под лестницей. А в военном городке, где жила ее семья, девочка при каждой встрече приветствовала командира воинской части словами: "Здравия желаю!" Когда командир однажды заметил, что они уже сегодня встречались, Влада невозмутимо ответила: "Вы же командир, с вами всегда надо здороваться!"

В этих небольших историях словно раскрывается характер будущей артистки - непосредственной, смелой, с добрым сердцем и удивительным чувством юмора.

Во время проживания в Баку музыка постепенно стала главным увлечением Влады. Она часто повторяла: "Мою бабушку звали Земфирой, мою маму зовут Реана, значит, я должна петь".

В этих словах, написанных в предисловии мамы, сегодня слышится особая пронзительность. Влада действительно выбрала музыку, стала певицей, писала стихи и делилась с окружающими своим творчеством.

Завершая воспоминания, Реана Ахундова признается, что думает о дочери с гордостью, любовью и невыносимой тоской, которая с годами не исчезает, а становится глубже. Она вспоминает письма и записки, которые Влада присылала из Москвы и Киева, и говорит о своей уверенности в том, что с дочерью все хорошо.

"Моя девочка всегда со мной, она меня очень любила, вернее, любит", - пишет мама.

Эти слова становятся одним из самых эмоциональных признаний книги - материнским свидетельством любви, для которой не существует времени и расстояния.

В книге "Женщина 37/77" есть посвящение, которое словно объясняет сам смысл ее появления:

"Женщине, которая умела превращать чувства в слова.

Эта книга - о любви, которую невозможно объяснить. О встречах, которые остаются с нами. О людях, которых мы отпускаем, но не перестаем помнить. И о словах, которые иногда приходят слишком поздно".

Влада оставила после себя песни, стихи, эмоции и собственную неповторимую интонацию. И теперь ее произведения продолжают жить в голосах тех, кто читает их, в воспоминаниях родных и друзей, в страницах книги, которая стала данью любви и памяти.

"Эта книга выходит, чтобы ее голос продолжал звучать", - говорится в посвящении.

И, пожалуй, именно в этом заключается главный смысл состоявшейся встречи. Влады нет рядом, но ее слова по-прежнему находят путь к сердцам людей. А значит, она продолжает говорить...