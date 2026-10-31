Ислам Махачев заговорил о завершении карьеры в UFC

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев заявил о приближении завершения своей профессиональной карьеры.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 35-летний российский боец рассказал на своей странице в социальной сети X, что следующий поединок станет одним из последних в его карьере.

При этом Махачев намерен встретиться с победителем предстоящего противостояния между бразильцем Карлосом Пратесом и непобежденным эквадорцем Майклом Моралесом.

"Мой следующий бой станет одним из последних в моей карьере. Говорят, Пратес слишком опасен для меня, а Моралес слишком хорош. Поэтому я хочу встретиться с лучшим из них и еще раз доказать всем, кто лучший в мире", - написал чемпион UFC.

Таким образом, Махачев дал понять, что, несмотря на мысли о завершении карьеры, намерен продолжать выступления против сильнейших соперников дивизиона.

При этом конкретную дату своего следующего поединка и возможного ухода из профессионального спорта россиянин не назвал.