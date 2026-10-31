Azərbaycanın qiymətli metallar bazarının həftəlik icmalı
Oktyabrın 26-dan 30-dək Azərbaycanda qızılın bir troya unsiyasının (31,1034768 qram) qiyməti 30,991 manat və ya 0,4 faiz azalıb.
Day.Az xəbər verir ki, Trend-in Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) məlumatları əsasında apardığı hesablamalara görə, qızılın bir troya unsiyasının orta həftəlik qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 148,4474 manat və ya 2,1 faiz azalaraq 6 834,5882 manat təşkil edib.
Qızılın bir troya unsiyasının qiyməti:
|
Tarix
|
Qiymət
|
Tarix
|
Qiymət
|
19 oktyabr
|
7111.3550
|
26 oktyabr
|
6827.4210
|
20 oktyabr
|
7044.5025
|
27 oktyabr
|
6818.7085
|
21 oktyabr
|
6995.4575
|
28 oktyabr
|
6862.5005
|
22 oktyabr
|
6954.4620
|
29 oktyabr
|
6867.8810
|
23 oktyabr
|
6809.4010
|
30 oktyabr
|
6796.4300
|
Həftəlik orta qiymət
|
6983.0356
|Həftəlik orta qiymət
|
6834.5882
Həftə ərzində Azərbaycanda gümüşün bir troya unsiyasının qiyməti 4,7733 manat və ya 5,2 faiz azalıb.
Gümüşün bir troya unsiyasının orta həftəlik qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 5,5638 manat və ya 5,8 faiz azalaraq 90,5213 manat təşkil edib.
Gümüşün bir troya unsiyasının qiyməti:
|
Tarix
|
Qiymət
|
Tarix
|
Qiymət
|
19 oktyabr
|
98.2022
|
26 oktyabr
|
92.1788
|
20 oktyabr
|
97.6697
|
27 oktyabr
|
90.8489
|
21 oktyabr
|
97.4334
|
28 oktyabr
|
91.5983
|
22 oktyabr
|
95.7504
|
29 oktyabr
|
90.5752
|
23 oktyabr
|
91.3696
|
30 oktyabr
|
87.4055
|
Həftəlik orta qiymət
|
96.0851
|Həftəlik orta qiymət
|
90.5213
Həftə ərzində Azərbaycanda platinin bir troya unsiyasının qiyməti 156,0685 manat və ya 5,9 faiz azalıb.
Platinin bir troya unsiyasının orta həftəlik qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 178,2722 manat və ya 6,5 faiz azalaraq 2 578,7606 manat təşkil edib.
Platinin bir troya unsiyasının qiyməti:
|
Tarix
|
Qiymət
|
Tarix
|
Qiymət
|
19 oktyabr
|
2816.5940
|
26 oktyabr
|
2639.4795
|
20 oktyabr
|
2805.6375
|
27 oktyabr
|
2579.4525
|
21 oktyabr
|
2787.2605
|
28 oktyabr
|
2603.6010
|
22 oktyabr
|
2711.3300
|
29 oktyabr
|
2587.8590
|
23 oktyabr
|
2664.3420
|
30 oktyabr
|
2483.4110
|
Həftəlik orta qiymət
|
2757.0328
|Həftəlik orta qiymət
|
2578.7606
Həftə ərzində Azərbaycanda palladiumun bir troya unsiyasının qiyməti 100,827 manat və ya 5,6 faiz azalıb.
Palladiumun bir troya unsiyasının orta həftəlik qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 115,8873 manat və ya 6,2 faiz azalaraq 1 741,4273 manat təşkil edib.
Palladiumun bir troya unsiyasının qiyməti:
|
Tarix
|
Qiymət
|
Tarix
|
Qiymət
|
19 oktyabr
|
1927.8085
|
26 oktyabr
|
1788.8675
|
20 oktyabr
|
1905.2410
|
27 oktyabr
|
1762.7130
|
21 oktyabr
|
1859.0350
|
28 oktyabr
|
1751.5525
|
22 oktyabr
|
1805.0345
|
29 oktyabr
|
1715.9630
|
23 oktyabr
|
1789.4540
|
30 oktyabr
|
1688.0405
|
Həftəlik orta qiymət
|
1857.3146
|Həftəlik orta qiymət
|
1741.4273
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