Посольство США предупредило об угрозе теракта в Москве

Посольство США в России предупредило о возможной террористической угрозе на территории музея-заповедника "Царицыно" в Москве.

Как сообщает Day.Az, американская дипмиссия получила достоверную информацию о возможном происшествии, которое может привести к массовым жертвам. Угроза, по имеющимся данным, может реализоваться 31 октября.

В посольстве отметили, что Вашингтон координирует меры реагирования с соответствующими российскими ведомствами.

Гражданам США рекомендовали воздержаться от посещения музея-заповедника, избегать прилегающей территории и мест массового скопления людей, сохранять бдительность и следить за сообщениями местных СМИ.