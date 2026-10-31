https://news.day.az/world/1871170.html Посольство США предупредило об угрозе теракта в Москве Посольство США в России предупредило о возможной террористической угрозе на территории музея-заповедника "Царицыно" в Москве. Как сообщает Day.Az, американская дипмиссия получила достоверную информацию о возможном происшествии, которое может привести к массовым жертвам. Угроза, по имеющимся данным, может реализоваться 31 октября.
Посольство США предупредило об угрозе теракта в Москве
Посольство США в России предупредило о возможной террористической угрозе на территории музея-заповедника "Царицыно" в Москве.
Как сообщает Day.Az, американская дипмиссия получила достоверную информацию о возможном происшествии, которое может привести к массовым жертвам. Угроза, по имеющимся данным, может реализоваться 31 октября.
В посольстве отметили, что Вашингтон координирует меры реагирования с соответствующими российскими ведомствами.
Гражданам США рекомендовали воздержаться от посещения музея-заповедника, избегать прилегающей территории и мест массового скопления людей, сохранять бдительность и следить за сообщениями местных СМИ.
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