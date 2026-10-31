ФИФА раскрыла необычные цифры ЧМ U-15 по футболу в Баку

Завершившийся 30 октября в Баку чемпионат мира и фестиваль ФИФА U15 запомнился не только футбольными матчами, но и необычными цифрами. За время соревнований участникам подали более 114 тысяч порций горячего питания, выстирали почти 27 тонн белья и организовали свыше трех тысяч автобусных рейсов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала итоговый отчет о первом в истории турнире подобного формата, собравшем в столице Азербайджана 189 команд и около трех тысяч юных футболистов со всего мира.

Одной из самых впечатляющих оказалась статистика питания. Всего организаторы обеспечили 114 560 горячих приемов пищи: 38 180 завтраков, 38 240 обедов и 38 140 ужинов. Дополнительно участникам выдали 2135 дорожных наборов питания на время прибытия и отъезда.

Не менее интересны данные о работе прачечных. Только с 20 по 28 октября было выстирано 26 754 кг белья - почти 27 тонн! За этот период сотрудники обработали 3134 мешка с одеждой и другими вещами участников.

Для размещения команд и сопровождающего персонала была организована Деревня атлетов, фактически превратившаяся во временный жилой городок. В ней проживали 3780 человек, для которых выделили 445 квартир с 1533 комнатами и 3835 спальными местами. Участникам предоставили 11 500 комплектов постельного белья, столько же комплектов полотенец, а также по четыре тысячи одеял и подушек.

Отдельной задачей стала транспортная логистика. Организаторы задействовали 195 транспортных средств, включая до 105 автобусов и микроавтобусов в часы наибольшей загрузки. За время турнира было выполнено около 3020 автобусных рейсов, из которых 1950 пришлись непосредственно на перевозку команд к местам проведения матчей. Кроме того, пришлось организовать перевозку 5103 единиц багажа.

Любопытно, что самый короткий путь в Баку проделала делегация из Грузии - перелет из Тбилиси занял всего 1 час 10 минут. А вот участникам из Тонго потребовалось около 24 часов, чтобы добраться до Азербайджана. Самый сложный обратный маршрут предстоял сборной Боливии, которой для возвращения домой потребовались четыре пересадки.

Для проведения соревнований использовали 900 футбольных мячей, 3328 тренировочных манишек, 400 капитанских повязок и 2800 бутылок для воды. В организации турнира участвовали 397 волонтеров.

Не менее внушительными оказались и административные показатели. Через общую электронную почту волонтерской службы обслуживания команд прошло 11 527 сообщений. Организаторы также оформили 2338 визовых писем, 857 электронных виз и 1200 пропусков для родственников и друзей участников.

Что касается непосредственно футбола, то за время чемпионата состоялись 932 матча, в которых было забито 4505 голов - в среднем 4,83 за встречу. Самая результативная игра принесла сразу 21 гол.

Еще один примечательный показатель: из 189 участвовавших команд 187 сумели одержать хотя бы одну победу. При этом 554 футболиста представляли 52 академии, входящие в международную программу развития талантов ФИФА.

Таким образом, первый чемпионат мира и фестиваль ФИФА U15 в Баку стал не только масштабным футбольным событием, но и серьезным организационным испытанием. А опубликованные цифры позволяют оценить объем работы, который обычно остается незаметным на фоне происходящего на футбольном поле.