"Азерхалча" представляет коллекцию "Фрукты" Самиры Аллахвердиевой и Сямы Мамедли в рамках Fly to Baku. Art Weekend - ФОТО

Хурма, гранаты, яблоки и лимоны стали не просто элементами натюрморта, а полноценными героями необычной ковровой истории. В Баку состоялась презентация коллекции "Фрукты" художниц Самиры Аллахвердиевой и Сямы Мамедли, где многовековые традиции азербайджанского ковроткачества обрели современное художественное прочтение.

Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Отдельные работы в коллекции представлены в рамках программы "Полет в Баку. Арт-уикенд. Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW). Проект реализован ОАО "Азерхалча" и объединил творческие идеи двух художниц, по-разному интерпретирующих знакомые с детства образы национальной культуры.

В основе коллекции - идея Самиры Аллахвердиевой, вдохновленная личными воспоминаниями, семейной историей и традициями азербайджанских регионов. Художница вспоминает бабушку, занимавшуюся ковроткачеством, а также старинный обычай сушить фрукты, раскладывая их на коврах. Именно эта бытовая деталь, в которой переплелись домашний уют, народное ремесло и природное изобилие, стала отправной точкой художественного замысла.

Хурма и гранат в работах Самиры приобретают символическое значение, напоминая о семейных корнях, гостеприимстве, достатке и благополучии. Через привычные фруктовые образы художница обращается к культурной памяти, превращая личные впечатления в произведения, наполненные национальными ассоциациями.

Сяма Мамедли продолжила первоначальную идею, предложив собственное визуальное прочтение коллекции. В ее работах гранаты, яблоки и лимоны представлены в выразительной цветовой палитре и динамичных дизайнерских композициях. Так возник своеобразный художественный диалог, в котором одна идея раскрывается через разные творческие взгляды, а традиционные мотивы получают новые формы и звучание.

Особое впечатление производит техника исполнения ковров. Созданные из смеси шерсти и шелка, они сотканы вручную с применением 3D-технологии. Благодаря объемной фактуре изображения фруктов словно выходят за пределы плоскости, приобретая рельефность и почти осязаемую выразительность.

За эстетической стороной проекта стоит и важная социальная составляющая. Ковры изготовлены женщинами-мастерицами ОАО "Азерхалча" в региональных мастерских страны. Таким образом, современные дизайнерские идеи воплощаются благодаря традиционному мастерству ковровщиц, а каждое произведение становится результатом взаимодействия художника и ремесленника.

Самира Аллахвердиева - художница и дизайнер, выпускница Азербайджанской государственной академии художеств. Она получила степень бакалавра по живописи и магистра по графическому дизайну, является членом Союза молодых художников Азербайджана. Ее произведения экспонировались в Азербайджане, Турции, США, Бельгии и России, а также представлены в частных коллекциях.

Сяма Мамедли окончила факультет декоративно-прикладного искусства Азербайджанской государственной академии художеств по специальности "Художественное ковроткачество" в рамках групп SABAH. Она является членом Союза художников Азербайджана, с 2024 года работает в ОАО "Азерхалча".

Коллекция "Фрукты" наглядно показывает, что национальное ковровое искусство не ограничивается сохранением исторических орнаментов и традиционных техник. Оно продолжает развиваться, впитывать новые идеи и находить неожиданные художественные решения.

А знакомые с детства фрукты в этой истории становятся своеобразным мостом между поколениями - от воспоминаний о бабушкином ковре до современных авторских произведений, в которых оживают традиции и семейная память.