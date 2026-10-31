Во Франции мобилизовали 70 тысяч силовиков на фоне массовых протестов

Во Франции продолжаются масштабные акции протеста против роста стоимости жизни и в поддержку улучшения условий обучения школьников и студентов.

Как сообщает Day.Az, на фоне столкновений и беспорядков во время предыдущих демонстраций власти предупредили о "очень высоком риске серьезных нарушений общественного порядка".

Для обеспечения безопасности по всей стране мобилизовали 70 тысяч полицейских и жандармов.

В Париже ожидается от 100 до 150 тысяч участников протестов. Еще около 150 акций запланированы в других регионах страны.