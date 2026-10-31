В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка "Да не споткнется твой бело-серый конь" - ФОТО

30 октября в Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка "Да не споткнется твой бело-серый конь", посвящённая шестой годовщине Победы в Отечественной войне. Выставка, организованная совместно Министерством культуры Азербайджанской Республики, Азербайджанским национальным музеем ковра и Азербайджанским государственным университетом культуры и искусств, представляет тему боевого коня в историческом, культурном и философском аспектах.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе музея, на церемонии открытия выступили заместитель министра культуры Азербайджанской Республики Саадат Юсифова, Председатель gарламентского комитета по культуре Полад Бюльбюльоглу, проректор по международным связям Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Севиль Керимова, профессор Университета Гази Алев Чакмакоглу, соучредитель вещательной компании "Thereplika" Ахмет Танер Озер и сокуратор выставки, доктор философии по истории Сабухи Ахмедов. В своих выступлениях они рассказали о значимости проекта, а также о месте и образе боевого коня в нашем историческом и культурном наследии. В рамках мероприятия также была представлена композиция "Лачын - боевой конь", созданная художницей Нагией Рзаевой в технике песочной анимации (sand art).

В экспозицию вошли более 50 произведений современных азербайджанских и турецких художников и скульпторов - образцы живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства. Источником вдохновения произведений послужили наскальные изображения Гобустана и Гямигаи, наши каменные летописи, искусство миниатюры и традиции монументальной живописи. Также, в данных произведениях нашли отражение славные страницы истории Азербайджана и выдающиеся исторические личности.

Основной целью проекта является представление образа боевого коня, занимающего особое место в исторической памяти и культурном наследии азербайджанского народа, в новых художественных интерпретациях. На выставке конь представлен не только как средство ведения войны, но и как верный спутник человека, проводник на жизненном пути и спаситель, хранитель памяти предков.

В рамках выставки также представлены образцы исторического оружия XVII-XXI веков и их реплики из частных коллекций коллекционеров Юсифа Багирзаде и Ильгара Гасанализаде. Среди экспонатов - оружие принца Аббаса Мирзы Каджара, шаха Аббас II, правителя одной из провинций государства Сефевидов и шекинских ханов. Также представлены изготовленные традиционными методами реплики оружия, связанного с султаном Узун Гасаном и шахом Исмаилом Хатаи, а также меча Зульфикар и шашки. Ещё одним примечательным экспонатом выставки стал сундук традиционной формы, украшенный сюжетными изображениями на тему боевого коня.

Красочно оформленный каталог выставки подготовлен турецким партнёром проекта - издательством "Thereplika".

Отметим, что первая выставка в рамках этого направления, посвящённая теме боевого оружия, состоялась в 2025 году и прошла успешно.

Выставка продлится до 15 ноября.