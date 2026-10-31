Во Франции более 15 тысяч человек вышли на акции протеста

На окраине Парижа, в районе Порт-де-Баньоле, начались очередные акции протеста старшеклассников и студентов, выступающих против повышения цен на топливо и роста стоимости жизни.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Le Monde, по данным МВД Франции, по всей стране проходят 65 акций, в которых участвуют более 15 тысяч человек.

Участники демонстраций вышли на улицы с плакатами и лозунгами: "12 млрд евро - на образование, а не на новый авианосец", "Деньги - лицеям, а не войнам и миллиардерам", "Да здравствует студенческий протест".

К протестному движению присоединились профсоюзы, студенческие и молодежные организации, а также сторонники движения "желтых жилетов".

Ранее сообщалось, что французские власти мобилизовали около 70 тысяч полицейских и жандармов для обеспечения безопасности во время акций. Министр внутренних дел Лоран Нуньес предупреждал о высоком риске беспорядков и заявлял, что правоохранительные органы будут жестко пресекать любые проявления насилия.

По данным МВД, третий раунд протестов проходит без серьезных инцидентов. Вместе с тем к 14:00 были задержаны 27 человек. Для сравнения, 24 октября число задержанных к аналогичному времени достигло 217.