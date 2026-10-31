Канада готова ждать смены власти в США при отсутствии торговой сделки

Канада готова отложить заключение торгового соглашения с США до формирования новой американской администрации по итогам выборов 2028 года, если сторонам не удастся достичь взаимоприемлемых договоренностей.

Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни в интервью газете Politico.

"Мы заключим сделку, которая будет отвечать интересам Канады, как только появится такая возможность. Мы могли бы сделать это уже сегодня. Мы понимаем ее основные контуры, но не собираемся соглашаться на условия, которые не соответствуют интересам нашей страны", - отметил Карни.

Несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп заявил о положительных изменениях в торгово-экономических отношениях с Канадой, связав их с введением пошлин на канадские товары.