https://news.day.az/society/1871172.html

В Азербайджане водителей предупредили об ухудшении видимости на дорогах

1 ноября на некоторых участках автомобильных дорог Азербайджана видимость может существенно ухудшиться из-за тумана. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в отдельных районах страны ожидается туман, в связи с чем видимость на автомагистралях может снизиться до 500-1000 метров.