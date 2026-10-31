Европа на грани социального взрыва - ОБЗОР от Azernews

Автор: Ульвия Поладова

На сайте англоязычной газеты Azernews опубликован материал, посвященный массовым протестам и беспорядкам в Европе.

Day.Az представляет перевод статьи:

С приходом осени Европу захлестнула волна протестов, которая не утихает до сих пор. Сотни тысяч людей вышли на улицы, причем не в одной стране, а сразу в добром десятке государств. Франция, Италия, Бельгия, Португалия, Греция, Албания - на очереди Германия. Однако за всеми этими выступлениями скрывается, по сути, одна и та же причина - экономическая.

Стоимость жизни продолжает расти, покупка квартиры стала практически недостижимой мечтой для молодежи, продукты постоянно дорожают, а зарплаты не увеличиваются. Для европейского поколения Z - так называемых зумеров, родившихся с 1997 по 2012 год, - складывается ситуация, когда терять уже практически нечего.

Важно отметить, что нынешней волне протестов в Европе предшествовали молодежные выступления в Азии. Так, в Непале в прошлом году представители поколения Z после ожесточенных столкновений с правоохранительными органами добились отставки премьер-министра. В Индии протесты в этом году проходили значительно спокойнее, хотя силовикам все же пришлось применить дубинки и слезоточивый газ.

В Бангладеш массовые выступления в 2024 году вынудили премьер-министра Шейх Хасину уйти в отставку после 15 лет непрерывного пребывания у власти. Теперь молодежное недовольство перекинулось на Европу. К своеобразной "революции" присоединились Франция, Бельгия, Испания, Португалия, Италия и Албания.

Началось все с события, которое поначалу казалось относительно незначительным. В конце сентября на улицы Франции вышли школьники, уставшие от обветшавших школьных зданий и нехватки учителей. Семнадцатилетний Билал Нарджисси из пригорода Парижа рассказал, что когда-то в его школе завелись крысы. А в прошлом году учащихся пришлось эвакуировать после того, как часть крыши обрушилась во внутренний двор учебного заведения.

То, что поначалу выглядело как локальное недовольство, стало искрой, вызвавшей масштабную волну беспорядков и потрясшей политические круги Европы.

Вскоре к школьникам присоединились студенты, профсоюзы, фермеры и климатические активисты. Их требования стремительно расширялись на фоне непрерывного роста цен практически на все, хронического недофинансирования государственных услуг и очевидного нежелания властей прислушиваться к гражданам.

К концу октября на улицы выходили уже сотни тысяч человек. По данным местных властей, только 24 октября в демонстрациях приняли участие около 410 тысяч человек. Полиция применяла водометы и слезоточивый газ, а протестующие устраивали поджоги и погромы. В Лиможе было сожжено здание городской администрации, по всей стране задержали более двух тысяч человек.

Беспорядки приобрели такой масштаб, что министр внутренних дел Лоран Нуньес даже подал прошение об отставке, однако президент Эмманюэль Макрон отказался его принять. В ряде регионов был введен комендантский час.

Впоследствии протесты распространились и на другие европейские страны. В Италии децентрализованное движение Italia in Piazza мобилизовало людей через социальные сети. В выходные беспорядки охватили Милан, Турин и Болонью. На площади Дуомо участники акций разбивали витрины магазинов и поджигали мусорные контейнеры. Пострадали более 140 сотрудников полиции.

На севере Италии на улицы вышла молодежь, тогда как на юге к протестам присоединились фермеры и водители грузовиков, возмущенные ростом цен на топливо.

В Бельгии профсоюзы уже несколько недель проводят забастовки против сокращения бюджетных расходов и налоговых реформ. К ним присоединились студенты, недовольные повышением стоимости обучения. В Брюсселе и Льеже произошли столкновения с полицией.

В Португалии одним из центров протестов стал Порту. Активисты, выступающие за доступное жилье, требуют отмены нового закона об аренде.

В Греции тысячи студентов и преподавателей прошли маршем по Афинам с картонными плакатами "Учиться или выживать". Участники акций открыто высмеивают государственную жилищную субсидию в размере 120 евро, утверждая, что этих денег не хватит даже на аренду половины комнаты.

В Испании протесты также вызваны жилищным кризисом и ростом арендной платы. Особое внимание привлекла история 87-летней Марии дель Кармен Абаскаль, которую в сентябре выселили из мадридской квартиры, где она прожила более 70 лет.

7 октября женщина скончалась. Причина ее смерти публично не раскрывалась. Ее история стала одним из поводов для новых демонстраций в защиту права на жилье и усилила критику ситуации на рынке недвижимости.

Протестующие требуют принять меры по сдерживанию стремительного роста арендной платы и защите квартиросъемщиков, прежде всего пожилых людей и семей с низкими доходами.