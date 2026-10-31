Трамп допустил подписание мирного соглашения России и Украины на саммите G20

Президент США Дональд Трамп допустил возможность подписания мирного соглашения между Россией и Украиной в рамках саммита G20, который пройдет в декабре.

Как передает Day.Az, об этом американский лидер заявил в интервью Benny Show, отметив, что стороны приближаются к достижению договоренностей по урегулированию российско-украинского конфликта.

"Думаю, мы приближаемся к заключению соглашения. Раньше я этого не говорил. Теперь могу об этом заявить", - подчеркнул Трамп.

По его словам, вопрос возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом может быть рассмотрен на саммите G20, который запланирован на декабрь в принадлежащем ему комплексе Doral во Флориде.

Кроме того, Трамп выразил надежду, что достижение мирного соглашения с Ираном также станет частью более широкого процесса урегулирования международных конфликтов.