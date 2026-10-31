Аждар Багиров и Кянан Насибов завоевали "золото" ЧЕ U-23 в Неаполе - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский дзюдоист Кянан Насибов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет в итальянском Неаполе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, выступающий в весовой категории свыше 100 кг наш представитель в финале одержал победу над сербским спортсменом Видаком Мальевичем.

Тем самым Насибов стал чемпионом Европы U-23 второй раз подряд.

Ранее сегодня еще одно "золото" стране принес Аждар Багиров.

21:06

Представитель Азербайджана Аждар Багиров завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по дзюдо среди спортсменов до 23 лет, проходящем в итальянском Неаполе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, выступающий в весовой категории до 100 кг дзюдоист в финалe победил представителя Германии Янниса Башина и стал чемпионом Европы.

До решающего поединка Багиров одержал победы над украинцем Иваном Кутенковым, хорватом Борной Бутиером и австрийцем Рональдом Прелем.

Напомним, что в первый день соревнований Ислам Рагимов (66 кг) также завоевал золотую медаль, став чемпионом Европы U-23 второй раз подряд.

19:55

На проходящем в итальянском Неаполе чемпионате Европы по дзюдо среди спортсменов до 23 лет два представителя Азербайджана пробились в финал.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, выступающий в весовой категории до 100 кг Аждар Багиров одержал победы над Иваном Кутенковым (Украина), Борной Бутиером (Хорватия) и в полуфинале над Рональдом Прелем (Австрия). За титул чемпиона Европы наш дзюдоист поборется с представителем Германии Яннисом Башином.

В категории свыше 100 кг Кянан Насибов выбил из борьбы Луку Иванковича (Хорватия), Яна Риго (Франция) и Мортезу Суху (Германия). Победитель прошлого чемпионата Европы U-23 Насибов в финалe встретится с сербским дзюдоистом Видаком Мальевичем, чтобы защитить свой титул.

11:43

Сегодня в Неаполе (Италия) продолжится чемпионат Европы U23 по дзюдо. Во второй соревновательный день на татами выйдут три представителя Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в весовой категории до 90 кг Али Газымамедов начнет выступление с 1/16 финала, где встретится с украинцем Михайло Хорошайловым.

Аждар Багиров (100 кг) в 1/8 финала сразится с другим украинским дзюдоистом Иваном Кутенковым.

В категории свыше 100 кг Кенан Насибов, которого Европейский союз дзюдо назвал одним из главных фаворитов чемпионата, начнет борьбу с 1/8 финала. Его соперником станет хорват Лука Иванкович.

Предварительные схватки стартуют в 13:30 по бакинскому времени, финальный блок начнется в 19:00.

Напомним, накануне сборная Азербайджана завоевала первую золотую медаль турнира. Ислам Рагимов (66 кг) стал чемпионом Европы U23 второй год подряд, победив в финале нидерландца Йохема ван Хартена иппоном.

Чемпионат Европы U23 завершится 1 ноября.