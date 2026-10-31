В рамках Бакинского международного фестиваля искусств показан спектакль «Зикра: ночь воспоминаний» - ФОТО

31 октября в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре в рамках Бакинского международного фестиваля искусств (BIAF-2026) состоялся показ спектакля "Зикра: ночь воспоминаний".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, спектакль "Зикра: ночь воспоминаний", подготовленный по заказу международного культурного пространства Wadi AlFann, расположенной в городе Аль-Ула Саудовской Аравии и посвященной современному искусству, является самой последней творческой работой удостоенного многочисленных наград режиссера и хореографа Акрама Хана.

Сочетая в себе своеобразный язык движений современного танца и классического индийского танца, Акрам Хан в этом проекте сотрудничал с визуальным режиссером Манал Аль-Доваян. Сценическое оформление и дизайн костюмов спектакля также подготовлены ею. Проект представляется при партнерстве Фонда культуры, действующего при Департаменте культуры и туризма Абу-Даби.

Означающее в переводе с арабского языка "память" и "воспоминание", название "Зикра" задумано как ритуал на одну ночь. В спектакле женщины собираются на одну ночь и пытаются пробудить духи людей, живших до них. Посредством священного обряда и напоминания об общих воспоминаниях они, преодолевая границы времени, соединяют прошлое с настоящим, претворяют в жизнь акт духовного обновления.

Оригинальная музыка к спектаклю сочинена американским певцом и композитором индийского происхождения Адитьей Пракашем. Музыка подготовлена с участием более 40 международных исполнителей. Сюда входят также аудиозаписи исполнений местных музыкантов города Аль-Ула. Проект создан в рамках сотрудничества с центром искусства и дизайна Аль-Улы Madrasat Addeera, Музыкальным центром Аль-Улы и членами местной общины.

Художественный руководитель и соучредитель Akram Khan Company Акрам Хан сказал: "Зикра: ночь воспоминаний" - это произведение, отражающее личные и духовные размышления о памяти, о том, что мы выбираем перенести в будущее и что должны оставить позади. Сотрудничество с Манал Аль-Доваян и создание "Зикра" на фоне природных пейзажей Аль-Улы еще раз напомнило мне о силе искусства объединять различные культуры, географии и поколения. Это произведение производит впечатление значимого завершения текущего творческого этапа компании. Оно является своего рода праздником историй, идей и связей, которые формировали нас на протяжении последних 25 лет".

Визуальный мир спектакля создан художником Wadi AlFann Манал Аль-Доваян. Она известна крупномасштабной мультимедийной инсталляцией, продемонстрированной в павильоне Саудовской Аравии на 60-й Венецианской биеннале.

В проекте "Зикра" художник объединила образцы традиционного ремесла с современными формами. Натуральные краски отражают цветовые оттенки пустыни, а геометрические узоры, берущие истоки из наследия Аль-Улы, подчеркивают роль и символическое значение каждого образа.

Манал Аль-Доваян сказала: "Зикра: ночь воспоминаний" - это о силе памяти, историях женщин и единстве общины. Этот проект является важным этапом для меня и с личной точки зрения. Потому что это первый случай, когда я работаю как над костюмами, так и сценическим оформлением. В то же время, это мое первое сотрудничество с моим другом Акрамом Ханом, обладающим огромным творческим потенциалом. Эта уникальная возможность создала для меня условия включить исполнительское искусство в свою творческую деятельность, объединив сценический перформанс, звук, дизайн костюмов и местное ремесло, выразить уважение к прошлому и вдохновить будущее".

Произведение создано по мотивам древних мифов и величественных природных пейзажей Аль-Улы. Мировая премьера спектакля, созданного специально для этого места, состоялась в январе прошлого года под открытым небом в древнем оазисе Аль-Улы, на фоне скалистых каньонов пустыни. Эта презентация состоялась в рамках AlUla Arts Festival 2025.