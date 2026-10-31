В Гяндже автомобиль столкнулся с мопедом, есть пострадавшие

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на улице Мирзы Аббаса Аббасзаде.

В результате столкновения легкового автомобиля с мопедом травмы получили 2009 года рождения М. Мехерремов и 2006 года рождения И. Каладазе.

Пострадавших доставили в больницу. По предварительной информации, оба находились на мопеде.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции. По факту проводится расследование.