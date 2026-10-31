https://news.day.az/society/1871182.html В Гяндже автомобиль столкнулся с мопедом, есть пострадавшие В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на улице Мирзы Аббаса Аббасзаде. В результате столкновения легкового автомобиля с мопедом травмы получили 2009 года рождения М. Мехерремов и 2006 года рождения И. Каладазе.
В Гяндже автомобиль столкнулся с мопедом, есть пострадавшие
В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на улице Мирзы Аббаса Аббасзаде.
В результате столкновения легкового автомобиля с мопедом травмы получили 2009 года рождения М. Мехерремов и 2006 года рождения И. Каладазе.
Пострадавших доставили в больницу. По предварительной информации, оба находились на мопеде.
На место происшествия были привлечены сотрудники полиции. По факту проводится расследование.
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