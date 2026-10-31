https://news.day.az/sport/1871180.html Между игроками "Карабаха" произошел конфликт в матче с "Габалой" - ВИДЕО Между игроками "Карабаха" произошел инцидент в матче 10-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу против "Габалы". Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, во время встречи между футболистами агдамского клуба Марко Янковичем и Матеусом Силвой возник конфликт.
Между игроками "Карабаха" произошел конфликт в матче с "Габалой" - ВИДЕО
Между игроками "Карабаха" произошел инцидент в матче 10-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу против "Габалы".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, во время встречи между футболистами агдамского клуба Марко Янковичем и Матеусом Силвой возник конфликт.
В перерыве главный тренер команды Гурбан Гурбанов принял решение заменить обоих игроков.
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