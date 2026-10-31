https://news.day.az/world/1871191.html Студенческие протесты охватили 34 города Германии - ВИДЕО В Германии прошла масштабная волна студенческих протестов, охватившая 34 города страны. Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, участники демонстраций выступили за улучшение условий образования, доступное жилье и повышение качества жизни. Они также призвали власти активизировать меры по защите климата.
Студенческие протесты охватили 34 города Германии - ВИДЕО
В Германии прошла масштабная волна студенческих протестов, охватившая 34 города страны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, участники демонстраций выступили за улучшение условий образования, доступное жилье и повышение качества жизни. Они также призвали власти активизировать меры по защите климата.
Кроме того, протестующие выразили несогласие с возможным возвращением обязательной военной службы.
По сообщениям СМИ, в Гамбурге демонстрации сопровождались столкновениями между протестующими и полицией.
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