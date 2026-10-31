Студенческие протесты охватили 34 города Германии - ВИДЕО

В Германии прошла масштабная волна студенческих протестов, охватившая 34 города страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, участники демонстраций выступили за улучшение условий образования, доступное жилье и повышение качества жизни. Они также призвали власти активизировать меры по защите климата.

Кроме того, протестующие выразили несогласие с возможным возвращением обязательной военной службы.

По сообщениям СМИ, в Гамбурге демонстрации сопровождались столкновениями между протестующими и полицией.