В Баку появился "Лабиринт из ящиков" - конструкция, состоящая из линий, пустот и пересечений - ФОТО

Инсталляция Рашида Аль Халифы "Лабиринт из ящиков" приглашает зрителей исследовать пространство в движении. Композиция расположена околошоурума ОАО "Азерхалча" в исторической части Баку - Ичеришехер, и представлена в рамках фестиваля "Полёт в Баку. Арт-уикенд. Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW), сообщает корреспондент Trend, передает Day.Az.

Инсталляция Рашида Аль Халифы "Лабиринт из ящиков" объединяет элементы скульптуры и архитектуры, предлагая зрителям новый способ взаимодействия с произведением. Конструкция, состоящая из линий, пустот и пересечений, - это не замкнутый объект, а открытое пространство, внутри которого можно двигаться.

Решётчатая металлическая структура напоминает о представлениях о порядке и рациональности, однако её прозрачность и соразмерность человеку смягчают эту строгость. Свет, тени и люди могут свободно проходить сквозь неё. По мере движения зрителей меняются ракурсы, а границы между внутренним и внешним пространством становятся менее чёткими. Человеческое тело становится временной мерой пространства.

Повторение кубов одинакового размера придаёт конструкции модульный характер и напоминает промышленную логику. Вместе с тем перекрывающиеся плоскости создают для каждого зрителя собственный опыт восприятия: поле зрения делится, ощущение направления меняется, и зритель чувствует себя одновременно внутри заданной структуры и открытым взглядам других.

Инсталляция сочетает в себе скульптурные и архитектурные черты, но не выполняет традиционных функций пространства: она не служит укрытием, не замыкает пространство и не задаёт направление движения. Вместо этого она создаёт условия для движения и восприятия. Проходя сквозь конструкцию, зритель становится частью трёхмерного образа и своим движением словно прочерчивает линии в пространстве.

"Лабиринт из ящиков" побуждает задуматься о городском планировании, социальных структурах и невидимых рамках, формирующих повседневную жизнь. В то же время инсталляция даёт зрителям возможность замедлиться, свободно перемещаться и стать временными обитателями этого пространства.