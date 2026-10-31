Азербайджан впервые примет международную серию соревнований по плаванию на открытой воде - ФОТО

В сентябре 2027 года в Sea Breeze состоится первый в стране этап международной серии соревнований по плаванию в открытой воде OCEANMAN Azerbaijan. Проект реализуется по инициативе компании Caspian Aqua Challenge при поддержке Министерства молодежи и спорта, Федерации плавания Азербайджана и Dream Group International. Соревнования объединят профессиональных спортсменов, любителей плавания и гостей из разных стран, открывая новые возможности для развития плавания на открытой воде и продвижения Азербайджана как направления для спортивного туризма, говорится в сообщении организаторов, передает Day.Az.

На проведенной презентации проекта и пресс-конференции руководитель отдела спорта Министерства молодёжи и спорта Азербайджана Эльнур Мамедов подчеркнул, что в 2026 году Баку получил статус мировой спортивной столицы, что стало признанием достижений Азербайджана в сфере спорта.

"Проведение OCEANMAN в 2027 году станет логичным продолжением этой работы и ещё одним подтверждением доверия международного спортивного сообщества к нашей стране", - отметил он.

Вице-президент Федерации плавания Азербайджана Жаля Ахмедова обратила внимание на роль проекта в популяризации плавания и здорового образа жизни.

"Наша цель - чтобы каждый научился плавать и мог заниматься этим в любом возрасте, будь то 60 или 80 лет. Ведь плавание играет важную роль в укреплении здоровья", - сказала она.

Основатель OCEANMAN Фермин Эгидо рассказал о перспективах развития плавания на открытой воде в Азербайджане и привлечения международного спортивного сообщества.

"Наша задача - не только привлекать в Азербайджан пловцов со всего мира и дарить им незабываемые впечатления, но и вносить вклад в развитие местного сообщества. В стране есть большой потенциал для популяризации плавания на открытой воде среди детей и взрослых. Уверен, что вместе мы напишем новую главу в истории этого вида спорта", - отметил он.

CEO OCEANMAN Azerbaijan Сабина Мамедова отметила значимость проекта для развития туристического потенциала.

"Наша цель - развивать плавание на открытой воде и привлекать в Азербайджан туристов, спортсменов, их семьи и друзей, чтобы они приезжали в Баку, отдыхали здесь, а возвращаясь домой, делились своими впечатлениями. И, конечно, мы хотели бы, чтобы как можно больше наших спортсменов поднимали флаг Азербайджана на международных соревнованиях", - сказала она

Ранее в рамках подготовки к проекту, польский ультрамарафонец Бартломей Кубковски и первый азербайджанец, переплывший пролив Гибралтар, Борис Наджафов, совершили десятикилометровый заплыв, оценив предполагаемый маршрут соревнования.

Борис Наджафов отметил благоприятные условия для плавания в акватории Sea Breeze, включая комфортную температуру воды и отсутствие сильных течений.

"Уверен, этот маршрут подарит незабываемые впечатления как новичкам, так и опытным пловцам", - отметил он.

Миссия проекта - развивать плавание на открытой воде как доступный, безопасный и вдохновляющий вид спорта, объединяющий людей разных возрастов, культур и стран.

"Это идеальное место для OCEANMAN. Здесь есть всё: прекрасная погода, отличное море, замечательные люди и великолепная кухня. Думаю, азербайджанский этап станет одним из лучших в истории серии", - поделился Бартломей Кубковски.

Также открылась регистрация на участие в проекте OCEANMAN Azerbaijan 2027.

OCEANMAN - крупнейшая и наиболее престижная международная серия соревнований по плаванию на открытой воде. Ее этапы проходят в более чем 35 странах мира, объединяя профессиональных спортсменов, опытных пловцов, любителей возрастом от 7 до 75 лет, семьи и корпоративные команды. Программа OCEANMAN - Sea Breeze 2027 Azerbaijan (с 3 по 5 сентября 2027 года) предусматривает соревнования на нескольких дистанциях: OCEANMAN на 10 километров, HALF OCEANMAN на 5 километров, SPRINT на 2 километра, детский заплыв OCEANKIDS, командную эстафету OCEANTEAMS, а также благотворительный заплыв OCEANMAN INSPIRATION для детей с особенностями развития. Помимо спортивной программы, планируется организация фестивальных мероприятий для участников и гостей.