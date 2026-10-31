А что, если легенда закончится иначе? Айдан Салахова переосмыслила историю Девичьей башни - ФОТО

Можно ли изменить финал легенды, которую на протяжении столетий передавали из поколения в поколение? Известная художница Айдан Салахова предложила взглянуть на одну из самых загадочных историй Баку под неожиданным углом. Её персональный проект "Девичья башня" открылся в Азербайджанском национальном музее искусств в рамках фестиваля "Полёт в Баку. Арт-уикенд. Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW), сообщает корреспондент Trend, передает Day.Az.

В художественном мире Айдан Салаховой особое место занимали скульптура и живопись. В новой экспозиции эти два направления не просто дополняли друг друга, а вступали в своеобразный диалог с архитектурой музейного пространства. В результате возникала целостная художественная среда, в которой произведения и окружающее пространство становились частью единого замысла. Знакомый каждому культурный символ представал перед зрителем в совершенно ином визуальном и эмоциональном измерении.

В центре внимания художницы оказалась Девичья башня - один из наиболее узнаваемых символов Азербайджана. Однако Салахова обращалась к ней не только как к выдающемуся архитектурному памятнику, но и как к многогранному культурному образу, который на протяжении веков обрастал легендами, преданиями и различными интерпретациями. Истории, связанные с башней, давно стали частью коллективной памяти и неотъемлемой составляющей исторического облика Баку.

Особое место в проекте заняла трагическая развязка легенды о Девичьей башне. Именно она стала отправной точкой художественного переосмысления. Айдан Салахова предложила отказаться от привычного восприятия этой истории как единственно возможного варианта и посмотреть на неё с другой стороны. А что, если легенда могла закончиться иначе? Обязательно ли её финал должен был оставаться таким, каким его знали с детства?

Через скульптуру, живопись и оригинальное использование выставочного пространства художница создала собственную художественную интерпретацию известного предания. Девичья башня в её проекте стала не просто историческим памятником, а пространством художественного воображения, где знакомая история получила возможность развиваться по новому сценарию. Иной ракурс приобрела и судьба героини легенды.

Экспозиция объединила прошлое и настоящее, традицию и современное художественное мышление. Зрителям предлагалось не только представить альтернативный финал знаменитой истории, но и задуматься о том, как рождались и передавались культурные предания, почему одни сюжеты сохранялись в коллективной памяти на протяжении столетий и как менялось их восприятие с течением времени.

Проект "Девичья башня" стал своеобразным диалогом с культурным наследием Азербайджана, напомнив о том, что даже самые известные истории не теряли способности удивлять, обретать новые смыслы и открываться для совершенно неожиданных прочтений.

Экспозиция будет представлена до30 января 2027 года.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az