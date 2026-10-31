https://news.day.az/politics/1871175.html Время - лучший судья: доказательство эффективности стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова В субботу, 31 октября, ряд европейских стран столкнулся с угрозой новых массовых протестов, которые в отдельных случаях могут перерасти в столкновения с полицией, погромы и акты вандализма.

Время - лучший судья: доказательство эффективности стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Политика, 31 октября 2026 22:00 (UTC +04:00) 439
Время - лучший судья: доказательство эффективности стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

В субботу, 31 октября, ряд европейских стран столкнулся с угрозой новых массовых протестов, которые в отдельных случаях могут перерасти в столкновения с полицией, погромы и акты вандализма. Наиболее напряжённая ситуация складывается во Франции: на улицы страны выведены около 70 тысяч полицейских и жандармов, а проведение примерно 150 мероприятий запланировано в разных городах.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес назвал 31 октября днём "очень высокого риска" для общественного порядка, предупредив о призывах к радикальным акциям, распространяемых в социальных сетях. В Германии на субботу заявлены протесты примерно в 30 городах, причём, по данным организаторов, участие в них зарегистрировали около 150 тысяч человек; некоторые магазины заранее закрывают витрины защитными конструкциями.

В Италии акции протеста сегодня уже прошли. Демонстрации состоялись примерно в 50 городах, а число участников, по оценкам СМИ, превысило 100 тысяч; отдельные столкновения произошли в Турине. Звучат рекомендации иметь дома запас воды, продуктов и необходимых лекарств. И всё это - поистине печальная картина, указывающая на глубину внутриполитического и социально-экономического кризиса, накрывшего Европу.

Особенно наглядно эта проблема проявляется во Франции, где политическое руководство годами демонстрирует неспособность преодолеть хронический кризис доверия, объединить общество и предложить убедительную программу выхода из тупика. Одной из причин происходящего становится засилье популизма. Политики предпочитают громкие обещания, борьбу за рейтинги и краткосрочные электоральные выгоды сложным, но необходимым решениям.

Причём к власти в европейских странах приходят или стремятся прийти деятели, чья политическая слабость всё чаще прикрывается радикальной риторикой и эффектными лозунгами. В результате вместо последовательной экономической и социальной политики граждане получают бесконечные политические конфликты, а накопившееся недовольство выплёскивается на улицы.

Европа сегодня расплачивается не только за просчёты отдельных правительств, но и за кризис политического лидерства, при котором способность управлять государством всё чаще уступает место умению понравиться избирателю. И на этом фоне невольно с изумлением вспоминаешь, что именно из европейских столиц чаще всего звучат попытки поучать Азербайджан, читать ему лекции о демократии, правах человека и правильном государственном устройстве.

Чего стоит один только Европарламент с его бесконечными антиазербайджанскими резолюциями, которые в реальности не стоят даже бумаги, на которой написаны! Сегодня мы воочию наблюдаем, чего стоят все эти нравоучения и претензии на политическое менторство, когда сами авторы подобных наставлений оказываются не в состоянии справиться с внутренними проблемами собственных государств.

На этом фоне Азербайджан демонстрирует совершенно иной пример - внутриполитической, экономической и социальной стабильности, основанной на последовательной государственной политике. Наша страна полностью восстановила свой суверенитет и территориальную целостность, несмотря на сопротивление и позицию тех европейских государств, которые десятилетиями поддерживали Армению и препятствовали справедливому урегулированию конфликта.

Сегодня Азербайджан собственными силами возрождает освобождённые территории, строит там новую жизнь, меняет баланс сил на Южном Кавказе и одновременно поступательно развивается. Всё это - результат продуманной, национально ориентированной стратегии Президента Ильхама Алиева, в которой государственные интересы не подменяются сиюминутными политическими амбициями и внешними указаниями.

Эффективность этой стратегии особенно отчётливо видна именно сейчас, когда на фоне европейской нестабильности становится очевидной разница между теми, кто привык раздавать советы, и теми, кто умеет последовательно добиваться поставленных национальных целей. Что тут сказать? Время, как известно, даёт честный ответ на вопросы, на которые политические декларации и громкие резолюции ответить не способны.

И сегодня оно всё убедительнее доказывает, насколько верным оказался выбранный Азербайджаном курс, позволивший стране не только защитить национальные интересы, но и приступить к решению задач поистине исторического масштаба. Пока одни европейские политики продолжают раздавать наставления, Азербайджан последовательно воплощает в жизнь собственную стратегию, результаты которой уже становятся частью новой реальности Южного Кавказа.

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#ПРЕЗИДЕНТ ИЛЬХАМ АЛИЕВ #АЗЕРБАЙДЖАН #ФРАНЦИЯ #ЕВРОПА
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Dövlət Dəniz Akademiyasının idarəçiliyi ona həvalə edildi 30 октября 16:08 (UTC+04), Azərbaycanca 1 527
В Баку Hyundai врезался в BYD и вылетел на тротуар - ВИДЕО 30 октября 16:04 (UTC+04), Общество 788
В столкнувшихся в Испании поездах погибли представители почти 30 стран 30 октября 16:00 (UTC+04), В мире 1 569
Из-за этого Европа потеряла более 100 миллиардов евро 30 октября 15:57 (UTC+04), В мире 1 580
Президент Узбекистана поблагодарил Президента Ильхама Алиева за укрепление связей тюркских государств 30 октября 15:53 (UTC+04), Политика 7 450
США снова отложили начало регистрации на Green Card 30 октября 15:45 (UTC+04), В мире 1 674
Qaxda silsilə oğurluqlar edən şəxs saxlanıldı 30 октября 15:42 (UTC+04), Azərbaycanca 1 492
В Индии рухнул вертолет с паломниками - ВИДЕО 30 октября 15:41 (UTC+04), В мире 1 587
США продолжат поддержку людей с аутизмом в Азербайджане - ФОТО 30 октября 15:37 (UTC+04), Общество 715
В Азербайджане будут штрафовать за выдачу себя за судебного эксперта 30 октября 15:33 (UTC+04), Общество 669
Kartdan karta köçürmələrin limiti artır? - Ekspert AÇIQLADI 30 октября 15:29 (UTC+04), Azərbaycanca 1 572
Nippon Steel нацелена на укрепление сотрудничества с Азербайджаном 30 октября 15:25 (UTC+04), Экономика 1 754
Вниманию водителей! - За это вам грозит штраф 30 октября 15:19 (UTC+04), Общество 971
В Баку открылась выставка "Страна ковров" - ФОТО 30 октября 15:15 (UTC+04), Культура 728
ЦБ Азербайджана и Узбекистана обсудили вопросы управления рисками 30 октября 15:06 (UTC+04), Экономика 1 539
Южная Корея отозвала восемь дипломатов из Украины 30 октября 15:00 (UTC+04), В мире 1 636
США могут снять санкции с российского фонда 30 октября 14:54 (UTC+04), В мире 1 567
Сборная Азербайджана провела свой последний матч на чемпионате мира - ФОТО 30 октября 14:54 (UTC+04), Спорт 765
В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение этого закона 30 октября 14:49 (UTC+04), Общество 3 053
В России сгорел новейший истребитель 30 октября 14:47 (UTC+04), В мире 1 592
Уборка без лишних хлопот: как современные технологии меняют привычный ход ведения домашнего быта - ФОТО 30 октября 14:45 (UTC+04), Общество 2 986
Арестованы лица, пытавшиеся поджечь школу 30 октября 14:42 (UTC+04), Общество 967
Международная повестка Президента Азербайджана: саммиты, встречи, проекты 30 октября 14:40 (UTC+04), Политика 8 864
Хидаят Гейдаров стартовал с победы на турнире Большого шлема 30 октября 14:34 (UTC+04), Спорт 686
В Азербайджане увеличат штрафы за плохой интернет 30 октября 14:31 (UTC+04), Общество 773
На освобожденных территориях Азербайджана установили 11 гидрологических станций 30 октября 14:26 (UTC+04), Общество 657
В Азербайджане будут штрафовать за увольнение информаторов о коррупции 30 октября 14:23 (UTC+04), Общество 710
SOCAR открыла 100-ю автозаправочную станцию в Румынии - ФОТО 30 октября 14:19 (UTC+04), Экономика 1 610
Камеры будут фиксировать водителей с телефонами в руках 30 октября 14:16 (UTC+04), Общество 711
Сколько будут платить адвокатам за бесплатную помощь? 30 октября 14:08 (UTC+04), Общество 690
Стало известно, когда возобновят движение поездов Баку - Балакен 30 октября 13:57 (UTC+04), Общество 710
На освобожденных территориях Азербайджана восстанавливают деятельность заповедников 30 октября 13:48 (UTC+04), Общество 637
Али Асадов утвердил штатную численность и зарплаты трех учреждений Минсельхоза 30 октября 13:41 (UTC+04), Экономика 1 581
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Книги профессора Фариды Сафиевой включены в каталог Библиотеки Конгресса США - ФОТО 30 октября 13:10 (UTC+04), Культура 709
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