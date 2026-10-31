Автор: Акпер Гасанов

В субботу, 31 октября, ряд европейских стран столкнулся с угрозой новых массовых протестов, которые в отдельных случаях могут перерасти в столкновения с полицией, погромы и акты вандализма. Наиболее напряжённая ситуация складывается во Франции: на улицы страны выведены около 70 тысяч полицейских и жандармов, а проведение примерно 150 мероприятий запланировано в разных городах.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес назвал 31 октября днём "очень высокого риска" для общественного порядка, предупредив о призывах к радикальным акциям, распространяемых в социальных сетях. В Германии на субботу заявлены протесты примерно в 30 городах, причём, по данным организаторов, участие в них зарегистрировали около 150 тысяч человек; некоторые магазины заранее закрывают витрины защитными конструкциями.

В Италии акции протеста сегодня уже прошли. Демонстрации состоялись примерно в 50 городах, а число участников, по оценкам СМИ, превысило 100 тысяч; отдельные столкновения произошли в Турине. Звучат рекомендации иметь дома запас воды, продуктов и необходимых лекарств. И всё это - поистине печальная картина, указывающая на глубину внутриполитического и социально-экономического кризиса, накрывшего Европу.

Особенно наглядно эта проблема проявляется во Франции, где политическое руководство годами демонстрирует неспособность преодолеть хронический кризис доверия, объединить общество и предложить убедительную программу выхода из тупика. Одной из причин происходящего становится засилье популизма. Политики предпочитают громкие обещания, борьбу за рейтинги и краткосрочные электоральные выгоды сложным, но необходимым решениям.

Причём к власти в европейских странах приходят или стремятся прийти деятели, чья политическая слабость всё чаще прикрывается радикальной риторикой и эффектными лозунгами. В результате вместо последовательной экономической и социальной политики граждане получают бесконечные политические конфликты, а накопившееся недовольство выплёскивается на улицы.

Европа сегодня расплачивается не только за просчёты отдельных правительств, но и за кризис политического лидерства, при котором способность управлять государством всё чаще уступает место умению понравиться избирателю. И на этом фоне невольно с изумлением вспоминаешь, что именно из европейских столиц чаще всего звучат попытки поучать Азербайджан, читать ему лекции о демократии, правах человека и правильном государственном устройстве.

Чего стоит один только Европарламент с его бесконечными антиазербайджанскими резолюциями, которые в реальности не стоят даже бумаги, на которой написаны! Сегодня мы воочию наблюдаем, чего стоят все эти нравоучения и претензии на политическое менторство, когда сами авторы подобных наставлений оказываются не в состоянии справиться с внутренними проблемами собственных государств.

На этом фоне Азербайджан демонстрирует совершенно иной пример - внутриполитической, экономической и социальной стабильности, основанной на последовательной государственной политике. Наша страна полностью восстановила свой суверенитет и территориальную целостность, несмотря на сопротивление и позицию тех европейских государств, которые десятилетиями поддерживали Армению и препятствовали справедливому урегулированию конфликта.

Сегодня Азербайджан собственными силами возрождает освобождённые территории, строит там новую жизнь, меняет баланс сил на Южном Кавказе и одновременно поступательно развивается. Всё это - результат продуманной, национально ориентированной стратегии Президента Ильхама Алиева, в которой государственные интересы не подменяются сиюминутными политическими амбициями и внешними указаниями.

Эффективность этой стратегии особенно отчётливо видна именно сейчас, когда на фоне европейской нестабильности становится очевидной разница между теми, кто привык раздавать советы, и теми, кто умеет последовательно добиваться поставленных национальных целей. Что тут сказать? Время, как известно, даёт честный ответ на вопросы, на которые политические декларации и громкие резолюции ответить не способны.

И сегодня оно всё убедительнее доказывает, насколько верным оказался выбранный Азербайджаном курс, позволивший стране не только защитить национальные интересы, но и приступить к решению задач поистине исторического масштаба. Пока одни европейские политики продолжают раздавать наставления, Азербайджан последовательно воплощает в жизнь собственную стратегию, результаты которой уже становятся частью новой реальности Южного Кавказа.