Гороскоп на 1 ноября - для каждого знака зодиака

Сегодня звезды гороскопа неожиданно могут напомнить вам о старых обидах или неприятных моментах. Также не исключены и другие поводы для расстройства. Ничего не поделаешь, день склоняет к тому, чтобы зацикливаться на любых мелочах, в том числе и неприятных. То, мимо чего в другое время вы прошли бы, даже не заметив, сегодня может вызвать в душе целую гамму чувств. Впрочем, особенность дня - стремление делать слона из каждой мухи - может обернуться и другой стороной, принеся немало пользы. Так, сегодня будут легче обычного даваться точные науки, умственный труд и любая другая работа, требующая повышенной концентрации внимания, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня от Овна звезды гороскопа будут требовать не зацикливаться на своих проблемах и обидах, а, по возможности, оказать кому-то покровительство или помощь. Возможно, речь идет о профессиональной консультации или дружеском совете, а может быть, Овну придется поделиться с кем-то своими знаниями, информацией, опытом или связями. Звезды гороскопа советуют Овну сегодня не жалеть времени, потраченного на оказание помощи другим. Добрые дела стоят того: они способны поднять Овна не только в его собственных глазах, но и в глазах окружающих

Телец

Сегодня в течение дня Тельцу придется столкнуться с таким досадным явлением, как непонимание окружающих. Казалось бы, дело привычное, однако оно рискует выбить Тельца из колеи и отразиться на его настрое. Ощущение, что его не слышат, а если и слышат, то неправильно понимают, может преследовать Тельца весь день. Чтобы избавиться от этого чувства, Тельцу сегодня следует направить энергию на занятие своими личными делами, не посвящая в них окружающих. И по возможности свести общение к минимуму!

Близнецы

Сегодня Близнецы могут получить интересную для них информацию буквально из воздуха: из слухов, наблюдений, случайного разговора. В обычный день эта информация не вызвала бы их интерес, однако сегодня Близнецы сумеют максимально воспользоваться ей. День наделяет их повышенными аналитическими способностями, позволяющими Близнецам по крупицам делать правильные выводы. Как настоящий Шерлок Холмс, они сумеют докопаться до сути - на благо всем и, конечно, себе.

Рак

Сегодня - отличный день для Раков, чья работа связана с деньгами: бухгалтеров, финансистов, бизнесменов. Впрочем, и остальные Раки в течение дня, скорее всего, столкнутся с необходимостью позаботиться о финансовой стороне своих дел. Возможно, Раку понадобится заняться подсчетами трат или оценить прибыльность той или иной своей идеи. Сегодня любая деятельность, направленная на приведение в порядок денежных дел, будет даваться ему особенно легко.

Лев

Сегодня день идеален для осуществления любых самостоятельных планов Льва. Собственный бизнес, творчество, учеба, домашние дела или любой другой личный участок работ - везде, где Лев сам отвечает за результат, его ожидает успех. А вот в любых делах, где ему приходится полагаться на окружающих или тем более испытывать на себе их давление, Льву следует приготовиться к неожиданностям. Увы, но в этих вопросах сегодня далеко не все пойдет гладко.

Дева

Сегодня Дева, чья работа связана с творчеством или с генерацией креативных идей, может испытать недостаток вдохновения. Не отчаивайтесь, это временное затишье - скорее всего, уже в ближайшие дни ситуация изменится. Сегодня же ждать капризную музу Деве настолько же бесполезно, как и дожидаться у моря погоды. Вместо этого ей гораздо эффективнее, засучив рукава, заняться текущими делами, не требующими для своей реализации никаких творческих искр.

Весы

Сегодня в течение дня Весам стоит больше прислушиваться к словам других, чем говорить самим. Именно из чужих мыслей и идей они почерпнут нужную им информацию. Кроме того, готовность Весов слушать сегодня может неожиданно снискать им расположение окружающих. Другими словами, Весам стоит держать уши открытыми, а рот на замке, и тогда молчание для них действительно может обернуться золотом.

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа советуют Скорпиону сконцентрироваться на тех делах, где он все решает сам. Чужие советы, "мозговой штурм" и тем более навязчивое руководство будут выбивать его из колеи, плачевно сказываясь на результате. Зато если окружающие дадут ему возможность спокойно посидеть, решая поставленную перед ним задачу, Скорпион способен творить чудеса! Вот почему сегодня ему стоит всячески избегать бушующих вокруг него бурь, отгородившись от всех невидимой перегородкой.

Стрелец

Сегодня Стрельцу надо держать себя в руках, чтобы не испортить отношения с окружающими! Своими едкими замечаниями и колкостями он способен провоцировать людей на ответные шаги. Виной же всему раздражительность, которую Стрельцу будет трудно держать под контролем, а также его критический взгляд на мир. Однако обуздать себя, проявив дипломатичность, ему сегодня все-таки придется - если, конечно, Стрельцу небезразлично отношение к нему близких и друзей.

Козерог

Сегодня Козерог не будет отличаться повышенным терпением: он готов, как спичка, вспыхнуть по любому поводу! Окружающие, да и вся обстановка вокруг способны его раздражать. Звезды гороскопа предупреждают: скопившееся напряжение может заставить сегодня Козерога действовать необдуманно и резко. Ему следует расслабиться, а в критические моменты считать до десяти, чтобы не сказать или не сделать то, о чем впоследствии Козерог пожалеет.

Водолей

Сегодня ситуация в делах у Водолея может резко измениться. Какой-то новый проект, в котором он был совершенно уверен, сегодня может обернуться неожиданной стороной. Возможно, Водолею придется бороться за результат, который, как ему казалось, уже лежит у него в кармане. Звезды гороскопа советуют Водолею отнестись к этому философски. Пускай не все идет так гладко, как хотелось бы, но окончательные точки над "i" еще не расставлены, а значит, все в его руках.

Рыбы

Сегодня Рыб будут раздражать практически все, кому не посчастливилось оказаться на их пути! Рыбам даже может казаться, что окружающие намеренно выводят их из себя. Впрочем, звезды гороскопа говорят, что причину раздражительности Рыбам стоит поискать внутри, а не снаружи. Найдя пару минут для расслабляющей медитации и дыхательной гимнастики, Рыбы обнаружат, что мир изменился к лучшему как по волшебству!