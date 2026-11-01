Земля попала в поток плазмы из корональной дыры на Солнце

Земля проходит через возмущенную область космического пространства, что сопровождается ростом параметров солнечного ветра.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

По информации ученых, несмотря на усиление солнечного ветра, магнитная буря пока не зафиксирована.

Особенно заметно повысилась температура плазмы в окрестностях Земли - примерно с 30 до 200 тысяч градусов. Кроме того, в ночь на сегодня ожидается вхождение планеты в поток плазмы, исходящий из корональной дыры.

Астрофизики отмечают, что корональная дыра имеет достаточно большие размеры, поэтому ее влияние на космическую погоду может сохраняться еще в течение 2-3 суток.