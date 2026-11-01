Цена газа в Европе в октябре выросла почти втрое

Биржевые цены на природный газ в Европе достигли максимальных значений с декабря 2022 года.

Как передает Day.Az, по итогам октября 2026 года средняя стоимость 1 тыс. кубометров газа превысила отметку в 1 тыс. долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Таким образом, по сравнению с октябрем 2025 года газ подорожал в 2,6 раза.

В пятницу, 30 октября, торги завершились на уровне 1 190 долларов за 1 тыс. кубометров. Это на 41% выше показателя конца предыдущего месяца. Для сравнения: 30 сентября газовые фьючерсы торговались примерно по 845 долларов за 1 тыс. кубометров.

Эксперты связывают резкий рост цен с перебоями в поставках на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, а также с низким уровнем запасов газа в подземных хранилищах Евросоюза в преддверии отопительного сезона.