В Гамбурге участники протестов начали поджигать баррикады

В Гамбурге участники молодежных протестов начали забрасывать сотрудников полиции пиротехническими средствами и поджигать баррикады, сооруженные из строительных материалов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Hamburger Morgenpost.

По данным издания, правоохранителям пришлось оттеснить демонстрантов и применить перцовые баллончики. Беспорядки также произошли в Кельне, где полиция использовала водомет для разгона наиболее агрессивно настроенных участников акций движения Gen Z.

Масштабные молодежные демонстрации в субботу проходят более чем в 30 городах Германии, включая Берлин, Гамбург, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт.

Участники акций выступают против возможного возвращения обязательной воинской службы, требуют увеличить инвестиции в образование, здравоохранение и защиту климата, а также принять дополнительные меры для сдерживания роста стоимости жизни. Кроме того, протестующие выражают солидарность с участниками демонстраций во Франции.