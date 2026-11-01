Британия может извиниться за свою роль в работорговле

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем допустил возможность официальных извинений со стороны Лондона за историческую роль страны в трансатлантической работорговле.

Как передает Day.Az, об этом он написал в статье для газеты The Guardian.

1 ноября политик примет участие в саммите лидеров стран Содружества, который пройдет на Антигуа. Тем временем 27 октября король Великобритании Карл III начал девятидневное турне по странам Карибского бассейна. На фоне его визита ряд политиков и общественных деятелей призвали монарха принести извинения за роль британской короны в работорговле.

В своей статье Бернем подчеркнул, что Великобритания готова к конструктивному диалогу с представителями стран и сообществ, пострадавших от трансатлантической работорговли.

"Важной частью этого процесса станет рассмотрение призывов к официальным извинениям от имени британского государства, и я не исключаю такой возможности", - заявил премьер.

Он назвал работорговлю жестоким и варварским преступлением, выразив сожаление по поводу страданий, причиненных миллионам людей.

Вместе с тем Бернем выступил против выплаты репараций, отметив, что нынешнее поколение британцев вряд ли может нести ответственность за преступления, совершенные в другую историческую эпоху.