https://news.day.az/world/1871205.html В Германии на фоне протестов пустуют полки в магазинах - ВИДЕО В Германии на фоне протестных акций продолжается напряженная обстановка. Как передает Day.Az, в ходе демонстраций фиксируются провокации: участники бросают в сторону полиции бутылки и пиротехнику, на место прибывают дополнительные силы правоохранителей. Среди протестующих много людей в масках.
В Германии на фоне протестных акций продолжается напряженная обстановка.
В Германии на фоне протестов пустуют полки в магазинах - ВИДЕО
В Германии на фоне протестных акций продолжается напряженная обстановка.
Как передает Day.Az, в ходе демонстраций фиксируются провокации: участники бросают в сторону полиции бутылки и пиротехнику, на место прибывают дополнительные силы правоохранителей. Среди протестующих много людей в масках.
На фоне происходящего в социальных сетях распространяются кадры из немецких магазинов, на которых видны практически пустые полки.
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