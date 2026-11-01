В Германии на фоне протестов пустуют полки в магазинах - ВИДЕО

В Германии на фоне протестных акций продолжается напряженная обстановка.



Как передает Day.Az, в ходе демонстраций фиксируются провокации: участники бросают в сторону полиции бутылки и пиротехнику, на место прибывают дополнительные силы правоохранителей. Среди протестующих много людей в масках.



На фоне происходящего в социальных сетях распространяются кадры из немецких магазинов, на которых видны практически пустые полки.