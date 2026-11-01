В Шеки автомобиль упал в овраг, есть погибший и пострадавшие

есть погибший и пострадавшие

В Шекинском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, минувшей ночью примерно в 03:00 на участке автодороги Шеки-Гах, проходящем через территорию села Инджа Шекинского района, легковой автомобиль марки Lada Priora потерял управление и упал в овраг.

В результате ДТП находившийся в автомобиле 24-летний житель Лачинского района Сабухи Алибала оглу Агазаде от полученных травм скончался на месте происшествия.

Еще три человека, находившиеся в автомобиле, 24-летний житель Шамахинского района Азалхан Галиб оглу Велиев, 25-летний житель Гёранбойского района Рухин Фарид оглу Алиев и 40-летний житель города Мингячевир Сурхан Назим оглу Гусейнов получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Шекинской центральной районной больницы.

В настоящее время они проходят медицинское обследование, их диагнозы уточняются.

По факту проводится расследование.